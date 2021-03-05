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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600089103.html
Инфекционист рассказал, заразны ли для окружающих переболевшие COVID-19
Инфекционист рассказал, заразны ли для окружающих переболевшие COVID-19
Переболевшие COVID-19 и продолжающие выделять вирус часто незаразны для окружающих, однако многое зависит от патогенности штамма и иммунитета собеседника,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:10
2021-03-05T16:22
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переболевшие COVID-19 и продолжающие выделять вирус часто незаразны для окружающих, однако многое зависит от патогенности штамма и иммунитета собеседника, рассказали опрошенные РИА Новости инфекционисты, отметив, что вопрос еще изучается.Он добавил, что людей, выделяющих коронавирус долго, не так уж и много."Вирус с низкой концентрацией нечасто приводит к большому количеству заболевших", - добавил Вознесенский.В свою очередь главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что также на степень заразности переболевшего коронавирусом человека зависит и количество выделяемого вируса."Его может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается", - сказал Тимаков.Тимаков отметил, что патогенность новых штаммов COVID-19 подлежит дальнейшему изучению, однако к массовым заражениям появившиеся подтипы, скорее всего, не приведут."Неизвестно, являются ли они (штаммы COVID – ред.) опасными для окружающих. Скорее всего нет", - заключил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист рассказал, заразны ли для окружающих переболевшие COVID-19

15:10 05.03.2021 (обновлено: 16:22 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переболевшие COVID-19 и продолжающие выделять вирус часто незаразны для окружающих, однако многое зависит от патогенности штамма и иммунитета собеседника, рассказали опрошенные РИА Новости инфекционисты, отметив, что вопрос еще изучается.

"Длительность заболевания (COVID-19 – ред.) чаще всего не превышает двух недель, но, тем не менее, у некоторых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, определенный вирусный тип. То есть он после клинического выздоровления выделяет вместе с воздухом вирус, это может сохраняться до полугода, но концентрация этого вируса гораздо меньше, чем в период болезни", - сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он добавил, что людей, выделяющих коронавирус долго, не так уж и много.
"Вирус с низкой концентрацией нечасто приводит к большому количеству заболевших", - добавил Вознесенский.
В свою очередь главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что также на степень заразности переболевшего коронавирусом человека зависит и количество выделяемого вируса.
"Его может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается", - сказал Тимаков.
Тимаков отметил, что патогенность новых штаммов COVID-19 подлежит дальнейшему изучению, однако к массовым заражениям появившиеся подтипы, скорее всего, не приведут.
"Неизвестно, являются ли они (штаммы COVID – ред.) опасными для окружающих. Скорее всего нет", - заключил Тимаков.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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