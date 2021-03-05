https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600089103.html

Инфекционист рассказал, заразны ли для окружающих переболевшие COVID-19

Инфекционист рассказал, заразны ли для окружающих переболевшие COVID-19

Переболевшие COVID-19 и продолжающие выделять вирус часто незаразны для окружающих, однако многое зависит от патогенности штамма и иммунитета собеседника,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:10

2021-03-05T15:10

2021-03-05T16:22

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переболевшие COVID-19 и продолжающие выделять вирус часто незаразны для окружающих, однако многое зависит от патогенности штамма и иммунитета собеседника, рассказали опрошенные РИА Новости инфекционисты, отметив, что вопрос еще изучается.Он добавил, что людей, выделяющих коронавирус долго, не так уж и много."Вирус с низкой концентрацией нечасто приводит к большому количеству заболевших", - добавил Вознесенский.В свою очередь главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что также на степень заразности переболевшего коронавирусом человека зависит и количество выделяемого вируса."Его может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается", - сказал Тимаков.Тимаков отметил, что патогенность новых штаммов COVID-19 подлежит дальнейшему изучению, однако к массовым заражениям появившиеся подтипы, скорее всего, не приведут."Неизвестно, являются ли они (штаммы COVID – ред.) опасными для окружающих. Скорее всего нет", - заключил Тимаков.

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599946597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество