https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600011956.html

Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"

Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"

Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" и отметил, что для него не... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:44

2021-03-05T03:44

2021-03-05T03:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

москва

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" и отметил, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия) "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2; ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.То, что сейчас называется штаммами коронавируса, добавил он, это "подтипы", а не новые штаммы. Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. "Но это все равно COVID-19", - пояснил парламентарий.Он выразил надежду, что все разработанные в РФ вакцины от коронавируса должны работать против всех подтипов этого вируса."Поэтому сегодня остается высокая вероятность надежды, что вот эти вакцины, которые выработали (в РФ), они будут работать (против всех подтипов коронавируса)", – заключил Онищенко.

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599946597.html

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