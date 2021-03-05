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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600011956.html
Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" и отметил, что для него не... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:44
2021-03-05T03:44
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" и отметил, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия) "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2; ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.То, что сейчас называется штаммами коронавируса, добавил он, это "подтипы", а не новые штаммы. Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. "Но это все равно COVID-19", - пояснил парламентарий.Он выразил надежду, что все разработанные в РФ вакцины от коронавируса должны работать против всех подтипов этого вируса."Поэтому сегодня остается высокая вероятность надежды, что вот эти вакцины, которые выработали (в РФ), они будут работать (против всех подтипов коронавируса)", – заключил Онищенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"

03:44 05.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" и отметил, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа.
Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия) "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2; ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.
"Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм", - заявил РИА Новости Онищенко.
То, что сейчас называется штаммами коронавируса, добавил он, это "подтипы", а не новые штаммы. Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. "Но это все равно COVID-19", - пояснил парламентарий.
Он выразил надежду, что все разработанные в РФ вакцины от коронавируса должны работать против всех подтипов этого вируса.
"Поэтому сегодня остается высокая вероятность надежды, что вот эти вакцины, которые выработали (в РФ), они будут работать (против всех подтипов коронавируса)", – заключил Онищенко.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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