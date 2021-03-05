https://ria.ru/20210305/konstitutsiya-1600124907.html

Упоминание Бога в конституции помогает строить храмы, считает эксперт

Упоминание Бога в конституции помогает строить храмы, считает эксперт

Упоминание Бога в российской конституции способствует пониманию среди атеистов, что есть верующие люди и что нужно это учитывать, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:50

2021-03-05T17:50

2021-03-05T18:10

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Упоминание Бога в российской конституции способствует пониманию среди атеистов, что есть верующие люди и что нужно это учитывать, заявил РИА Новости член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви политолог Аркадий Малер."Когда раньше в нашей стране где-то, например, хотели построить храм, некоторые говорили: "вас здесь не стояло" и "почему мы должны строить храм?". После внесения упоминания о Боге в конституцию России, по моим наблюдениям, у атеистов возникает понимание, что нужно учитывать тот факт, что есть верующие в Бога люди", - сказал Малер.В пятницу он принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в Конституции", который проходит в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков.Во время семинара уполномоченный Объединенной евангельско-лютеранской церкви в Германии по Центральной и Восточной Европе, бывший епископ Саксонии Доктор Карстен Рентцинг отметил, что в Германии при общественном обсуждении законов верующие ссылаются на упоминание Бога в конституции ФРГ и это является аргументом для учета их позиции.В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".В конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Внести упоминание Бога в основной закон предложил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. Сейчас в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в Конституции" организовали фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, московский патриархат, восточная европа, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, сергей мельников, русская православная церковь, москва