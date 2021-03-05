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Женщина случайно нашла тайную комнату за зеркалом в ванной
Женщина случайно нашла тайную комнату за зеркалом в ванной
Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:58
2021-03-05T13:58
tiktok
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post."Я никогда не ожидала найти это, поэтому я задокументировала все", — цитирует издание девушку.Она рассказала, что часто чувствовала поток прохладного воздуха в ванной комнате, несмотря на то, что там не работала вентиляция.Позднее она выяснила, что воздух дует из-за зеркала. Убрав его, девушка смогла пролезть через обнаружившийся проем в стене и нашла полуразрушенный коридор и комнату. По ее словам, это пространство похоже на "совершенно другую квартиру" с отключенным туалетом, несколькими оголенными трубами. Также на полу стояли мешки для мусора.В итоге, девушка решила позвонить домовладельцу и узнать о том, что же именно скрывается за зеркалом в ее ванной.
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РИА Новости
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tiktok, нью-йорк (город), в мире

Женщина случайно нашла тайную комнату за зеркалом в ванной

13:58 05.03.2021
 
© Fotolia / Subbotina AnnaСмеситель в ванной комнате
Смеситель в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Fotolia / Subbotina Anna
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post.
"Я никогда не ожидала найти это, поэтому я задокументировала все", — цитирует издание девушку.
Она рассказала, что часто чувствовала поток прохладного воздуха в ванной комнате, несмотря на то, что там не работала вентиляция.
Позднее она выяснила, что воздух дует из-за зеркала. Убрав его, девушка смогла пролезть через обнаружившийся проем в стене и нашла полуразрушенный коридор и комнату. По ее словам, это пространство похоже на "совершенно другую квартиру" с отключенным туалетом, несколькими оголенными трубами. Также на полу стояли мешки для мусора.
В итоге, девушка решила позвонить домовладельцу и узнать о том, что же именно скрывается за зеркалом в ее ванной.
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