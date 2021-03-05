https://ria.ru/20210305/komnata-1600073316.html
Женщина случайно нашла тайную комнату за зеркалом в ванной
Женщина случайно нашла тайную комнату за зеркалом в ванной
Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:58
2021-03-05T13:58
2021-03-05T13:58
tiktok
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в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post."Я никогда не ожидала найти это, поэтому я задокументировала все", — цитирует издание девушку.Она рассказала, что часто чувствовала поток прохладного воздуха в ванной комнате, несмотря на то, что там не работала вентиляция.Позднее она выяснила, что воздух дует из-за зеркала. Убрав его, девушка смогла пролезть через обнаружившийся проем в стене и нашла полуразрушенный коридор и комнату. По ее словам, это пространство похоже на "совершенно другую квартиру" с отключенным туалетом, несколькими оголенными трубами. Также на полу стояли мешки для мусора.В итоге, девушка решила позвонить домовладельцу и узнать о том, что же именно скрывается за зеркалом в ее ванной.
https://ria.ru/20201130/komnata-1586920962.html
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РИА Новости
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tiktok, нью-йорк (город), в мире
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Жительница Нью-Йорка
Саманта Хартсо показала в своем блоге в TikTok
спрятанную за стеной ее ванной комнаты тайную комнату. На это обратило внимание NY Post
.
"Я никогда не ожидала найти это, поэтому я задокументировала все", — цитирует издание девушку.
Она рассказала, что часто чувствовала поток прохладного воздуха в ванной комнате, несмотря на то, что там не работала вентиляция.
Позднее она выяснила, что воздух дует из-за зеркала. Убрав его, девушка смогла пролезть через обнаружившийся проем в стене и нашла полуразрушенный коридор и комнату. По ее словам, это пространство похоже на "совершенно другую квартиру" с отключенным туалетом, несколькими оголенными трубами. Также на полу стояли мешки для мусора.
В итоге, девушка решила позвонить домовладельцу и узнать о том, что же именно скрывается за зеркалом в ее ванной.