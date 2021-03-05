https://ria.ru/20210305/kitay-1600032876.html

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста

Власти Китая с 2021 по 2025 год будут постепенно увеличивать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:25

2021-03-05T10:25

2021-03-05T17:06

китай

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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая с 2021 по 2025 год будут постепенно увеличивать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян."Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения", — заявил он.В докладе отмечается, что система социального обеспечения и благотворительности также будет совершенствоваться.По данным на конец 2017 года, население КНР достигло 1,39 миллиарда человек, из них 240 миллионов (17,3 процента) — это люди старше 60 лет. По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, а к 2050-му пожилых китайцев станет 487 миллионов — уже 34,9 процента населения.Сейчас мужчины в республике выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире, его установили в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для выхода на пенсию необходим минимальный стаж в 15 лет.В последнее время продолжительность жизни в Китае превысила 77 лет. Поэтому власти рассматривают план реформы, в соответствии с которой к 2045 году пенсионный возраст повысят до 65 лет — и для мужчин, и для женщин.По мнению экспертов, это поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать престарелых родителей. Однако противники реформы считают, что повышение пенсионного возраста осложнит проблему трудоустройства молодых специалистов.Пенсия в Китае складывается из базовой и накопительной частей. Первая рассчитывается в зависимости от средней зарплаты по региону и пенсионных взносов, сделанных работником за время трудовой деятельности (как минимум 15 лет). Вторая часть формируется из отчислений в пенсионный фонд: работодатель выплачивает 20 процентов от зарплаты, а сам работник — восемь процентов.При этом в Китае нет единой пенсионной ставки, разница в зависимости от места проживания и рода деятельности может быть очень большой. Кроме того, до 2009 года жители сельской местности вообще не имели права на пенсию, а сейчас эти отчисления ничтожно малы.

https://ria.ru/20210209/vozrast-1596650075.html

https://ria.ru/20201113/pensiya-1584464949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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