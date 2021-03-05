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https://ria.ru/20210305/kino-1600083603.html
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" выиграл главный приз фестиваля Берлинале. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:51
2021-03-05T16:10
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БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" выиграл главный приз фестиваля Берлинале.Картина в провокационной форме рассказывает историю учительницы, интимное видео которой попало в интернет и вызвало скандал в школе. Сюжет разворачивается на фоне пандемии.Отмечается, что работа румынского режиссера "встряхивает наши социальные и кинематографические конвенции"."Это продуманный и в то же время дикий фильм, умный и ребяческий, вибрирующий, неаккуратный в лучшем смысле слова. Он атакует зрителя, вызывает несогласие, но никто не остается на безопасной дистанции", — заявило жюри."Серебряного медведя" получила картина "Колесо фортуны и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хаматучи. Приз жюри получил фильм "Мистер Бахман и его класс" немки Марии Шпет.Лучшим исполнителем главной роли признана немка Марен Эггерт за игру в фильме "Я твой мужчина". Эту категорию ввели год назад, она заменила прежнее разделение на мужские и женские роли. Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".Другими лауреатами стали венгр Денеш Надь — лучшая режиссура за фильм-дебютант "Естественный свет". Хон Сан Су из Южной Кореи получил "серебряного медведя" за сценарий к фильму "Введение". Наконец, Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта состоялась отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов — все это в онлайн-режиме, а в Берлине присутствуют только члены жюри. Все фильмы-лауреаты будут доступны аккредитованным журналистам и профессионалам для просмотра 6-7 марта. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, работы покажут широкой публике, и состоятся церемонии награждения лауреатов.
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кино и сериалы, новости культуры

Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале

14:51 05.03.2021 (обновлено: 16:10 05.03.2021)
 
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021Кадр из фильма "Неудачный трах, или безумное порно"
Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
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БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" выиграл главный приз фестиваля Берлинале.
Картина в провокационной форме рассказывает историю учительницы, интимное видео которой попало в интернет и вызвало скандал в школе. Сюжет разворачивается на фоне пандемии.
"Золотой медведь" достается фильму, который имеет редкое и существенное качество непреходящего произведения искусства. Он схватывает на экране реальное содержание и сущность, разум и тело, ценности и саму плоть нашего настоящего момента во времени", — говорится в решении жюри.
Отмечается, что работа румынского режиссера "встряхивает наши социальные и кинематографические конвенции".
"Это продуманный и в то же время дикий фильм, умный и ребяческий, вибрирующий, неаккуратный в лучшем смысле слова. Он атакует зрителя, вызывает несогласие, но никто не остается на безопасной дистанции", — заявило жюри.
"Серебряного медведя" получила картина "Колесо фортуны и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хаматучи. Приз жюри получил фильм "Мистер Бахман и его класс" немки Марии Шпет.
Лучшим исполнителем главной роли признана немка Марен Эггерт за игру в фильме "Я твой мужчина". Эту категорию ввели год назад, она заменила прежнее разделение на мужские и женские роли. Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".
Другими лауреатами стали венгр Денеш Надь — лучшая режиссура за фильм-дебютант "Естественный свет". Хон Сан Су из Южной Кореи получил "серебряного медведя" за сценарий к фильму "Введение". Наконец, Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".
Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта состоялась отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов — все это в онлайн-режиме, а в Берлине присутствуют только члены жюри. Все фильмы-лауреаты будут доступны аккредитованным журналистам и профессионалам для просмотра 6-7 марта. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, работы покажут широкой публике, и состоятся церемонии награждения лауреатов.
Кадр из фильма По соседству - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 08:00Культура
Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино
 
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