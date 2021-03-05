Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html
Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино
Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино
О нем уже говорят и наверняка будут долго вспоминать. Семьдесят первый Берлинский кинофестиваль войдет в историю. Не из-за звезд или споров о показанных сюжетах РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:00
2021-03-05T08:14
германия
берлин (город)
что посмотреть
музыка
знаменитости
стивен фрай
культура
кино и сериалы
тина тернер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599894469_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_469752929cd3c357ebfb1c47a2d21b24.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. О нем уже говорят и наверняка будут долго вспоминать. Семьдесят первый Берлинский кинофестиваль войдет в историю. Не из-за звезд или споров о показанных сюжетах (хотя дискуссионных моментов хватает). А из-за формата — впервые онлайн — и фильмов, порой заметно отличающихся от фестивальных. О том, какое кино мы будем смотреть весь год и чем оно интересно, — в материале РИА Новости.Странно, но важноКазалось бы, мы уже привыкли к онлайну: смотреть фильмы, посещать вернисажи, подпевать на концертах в Сети стало новым трендом. Да и разные церемонии награждения переместились в дома звезд, как это было на "Золотом глобусе" или "Эмми".Но все же одна из главных черт фестиваля и любого просмотра — это личное общение и возможность обсуждать и спорить вживую.Единственное преимущество, по мнению Оссвальда, — возможность избежать берлинской холодной погоды.С ним согласна итальянская журналистка Алессандра Де Томмази. Она назвала свой опыт Берлинале-2021 странным. "Обычно на фестивалях я беру много интервью, говорю с авторами картин. В этот раз живого общения не было совсем. Все виртуальное, холодное и отстраненное, в стиле роботов. Но хорошо, что можно было безопасно обмениваться идеями, задавать вопросы, когда мы все далеко друг от друга", — замечает Алессандра.Чтобы смотреть новые фильмы и хоть как-то поддержать киноиндустрию, нужно принимать нынешние правила и исследовать открывающиеся возможности.Тем более что кому-то онлайн позволил впервые попасть на Берлинале — потому что не надо было никуда путешествовать. Критик Джон Блисдейл из Великобритании признался, что для него этот формат — преимущество. "Смотреть фильмы из дома — отлично, я подключил компьютер к большому экрану, так что разницы нет", — отметил он. Блисдейл считает, что "киноудаленка" не исчезнет, даже когда пандемия закончится. Его поддерживает российский кинокритик и начинающий режиссер Иван Афанасьев. "Онлайн удобен тем, что можно смотреть кино в любое время, без очередей, никуда не торопясь", — поясняет он.Новые трендыФильмы, показанные на Берлинале, обычно добираются до широкого российского проката не сразу — через несколько месяцев, а то и через полгода. Но уже сейчас ясно: будем смотреть много картин о памяти — как отдельно взятого человека, так и исторической.Вероятно, на такие темы кинематографистов натолкнула пандемия. Режиссеры рефлексируют о прошлом, судьбе, ответственности. Это заметно в общей атмосфере работ, в манере съемки и в том, что и как попадает в кадр.Часть конкурсных картин снимали во время карантина со всеми мерами предосторожности, но тем не менее в кадре обычно меньше людей, чем мы привыкли. Часто персонажей — два-три.Например, в работе француженки Селин Сьямма "Маленькая мама", которую встретили по-разному, но многие предрекают ей какую-нибудь награду.Сьямма традиционно для себя рассуждает о женщине и ее эмоциях. Восьмилетняя Нелли переживает кончину бабушки и помогает родителям привести в порядок старый дом. Место действия — салон машины, загородный коттедж и лес вокруг него. Мать Нелли отчего-то неожиданно уезжает. Девочка знакомится в лесу в таинственной Марион. Вот и все персонажи. Есть еще отец Нелли, но он, как обычно бывает с мужчинами у Сьямма, отодвинут совсем на задний план и произносит буквально пару реплик за весь фильм.Минимум действующих лиц и в картине "Вступление" южнокорейца Хон Сан Су, фаворита основного конкурса. Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор. Почти все критики предрекают победу этой черно-белой драме.Кажется, Хон Сан Су использовал карантин, чтобы сделать фильм, который напомнил бы зрителям о важности родственных связей, уважении окружающих. Помогают ему в этом односложные диалоги и простой монтаж.А где-то герои и вовсе почти все время ходят в масках. Как в провокационной картине румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Рассказ об учительнице, чье интимное видео попадает в интернет, заставит задуматься о двуличии людей. Жуде не отказывает себе в удовольствии посмеяться над закостенелым обществом, предрассудками и узостью взглядов. Главная героиня ни на секунду не остается одна: она покупает цветы на рынке, находится у друзей в гостях, окружена возмущенными родителями ее учеников в школе. И постоянно носит маску — так же, как и все вокруг. Что интересно, этот аксессуар пандемии никак не влияет на актерскую игру. Интонации и жесты компенсируют скрытость лица, а остроумные шутки, отсылки к европейскому прошлому делают картину очень современной и своевременной.Приятно удивили немецкие фильмы конкурса, в частности "По соседству" — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, в котором он также сыграл главную роль. "Это очень убедительная работа. Остроумная, смешная, полная самоиронии", — отмечает Дитер Оссвальд.Давид Аббатешани назвал картину интересной и имеющей что-то общее с одноактными пьесами Чехова.Кроме того, критики выделяют ленту немецкой документалистки Марии Шпет "Господин Бахман и его класс" — душевный фильм об идеалистичном педагоге.А что еще?Берлинале — это не только основной конкурс. Достойные внимания картины показывают и в параллельных программах.Так, в секции Berlinale Special представили документальный фильм о Тине Тернер. "Глубина этой работы душераздирающая, но в то же время вдохновляющая", — говорит Алессандра Де Томмази.В двухчасовой ленте режиссеры Т. Дж. Мартин и Дэн Линдси деликатно и красочно рассказывают о карьере Анны Мэй Буллок (настоящее имя Тины), непростых отношениях с бывшим мужем и бизнес-партнером Айком Тернером.В картине много отрывков из интервью разных лет, архивные снимки, воспоминания о певице одного из ее сыновей, друзей и знакомых. И хотя сама Тернер отзывается о себе как о "девушке с хлопковых полей" Теннеси, все не так просто.Интересных сериалов тоже достаточно. Британский проект "Это грех" посвящен эпидемии СПИДа в 1980-х и очень резонирует с нынешними пандемийными условиями. При этом будет интересен всем: по словам режиссера Питера Хора, у авторов не было цели сделать проект, чтобы научить чему-либо именно молодое поколение.В программе "Панорама" выделяется картина немецкого режиссера Анны Зоры Берашед "Второй пилот". Анна уже несколько раз участвовала в Берлинале и получала призы. В этот раз ее фильм рассказывает о девушке, которая, несмотря на запрет родителей, выходит замуж."Картина стала приятным сюрпризом: это трогательная, романтическая и трагическая история любви с прекрасными актерами, — отмечает Давид Аббатешани. — В ней затрагиваются проблемы социокультурных конфликтов, доверия, взросления, матриархальных устоев, мусульманской веры".Именно такие противоречивые, но увлекательные и заставляющие задуматься фильмы будут весь год на экранах, каких — смартфонов или кинотеатров — выбирать зрителям.
https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html
https://ria.ru/20210303/berlinale-1599736965.html
https://ria.ru/20210304/kino-1599925013.html
https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html
германия
берлин (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599894469_67:0:622:416_1920x0_80_0_0_6b87755bdc625fbe1f9d1d69906bd290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, берлин (город), что посмотреть , музыка, знаменитости, стивен фрай, кино и сериалы, тина тернер, великобритания

Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино

08:00 05.03.2021 (обновлено: 08:14 05.03.2021)
 
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)Кадр из фильма "По соседству"
Кадр из фильма По соседству - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. О нем уже говорят и наверняка будут долго вспоминать. Семьдесят первый Берлинский кинофестиваль войдет в историю. Не из-за звезд или споров о показанных сюжетах (хотя дискуссионных моментов хватает). А из-за формата — впервые онлайн — и фильмов, порой заметно отличающихся от фестивальных. О том, какое кино мы будем смотреть весь год и чем оно интересно, — в материале РИА Новости.

Странно, но важно

Казалось бы, мы уже привыкли к онлайну: смотреть фильмы, посещать вернисажи, подпевать на концертах в Сети стало новым трендом. Да и разные церемонии награждения переместились в дома звезд, как это было на "Золотом глобусе" или "Эмми".
Но все же одна из главных черт фестиваля и любого просмотра — это личное общение и возможность обсуждать и спорить вживую.

"Онлайн-версия Берлинале — отчаянная попытка спасти фестиваль в пандемию, — считает кинокритик из Германии Дитер Оссвальд. — Фильмы без публики — не фильмы. Фестиваль без красной ковровой дорожки, без криков "буу" или "браво" и без звезд — не фестиваль".

Актриса Сальма Хайек на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:27Культура
"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья
Единственное преимущество, по мнению Оссвальда, — возможность избежать берлинской холодной погоды.
С ним согласна итальянская журналистка Алессандра Де Томмази. Она назвала свой опыт Берлинале-2021 странным. "Обычно на фестивалях я беру много интервью, говорю с авторами картин. В этот раз живого общения не было совсем. Все виртуальное, холодное и отстраненное, в стиле роботов. Но хорошо, что можно было безопасно обмениваться идеями, задавать вопросы, когда мы все далеко друг от друга", — замечает Алессандра.
Чтобы смотреть новые фильмы и хоть как-то поддержать киноиндустрию, нужно принимать нынешние правила и исследовать открывающиеся возможности.
Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 16:34Культура
Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале
Тем более что кому-то онлайн позволил впервые попасть на Берлинале — потому что не надо было никуда путешествовать. Критик Джон Блисдейл из Великобритании признался, что для него этот формат — преимущество. "Смотреть фильмы из дома — отлично, я подключил компьютер к большому экрану, так что разницы нет", — отметил он.
Блисдейл считает, что "киноудаленка" не исчезнет, даже когда пандемия закончится.
Его поддерживает российский кинокритик и начинающий режиссер Иван Афанасьев. "Онлайн удобен тем, что можно смотреть кино в любое время, без очередей, никуда не торопясь", — поясняет он.

Новые тренды

Фильмы, показанные на Берлинале, обычно добираются до широкого российского проката не сразу — через несколько месяцев, а то и через полгода. Но уже сейчас ясно: будем смотреть много картин о памяти — как отдельно взятого человека, так и исторической.
Берлинский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:21Культура
Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале
Вероятно, на такие темы кинематографистов натолкнула пандемия. Режиссеры рефлексируют о прошлом, судьбе, ответственности. Это заметно в общей атмосфере работ, в манере съемки и в том, что и как попадает в кадр.
Часть конкурсных картин снимали во время карантина со всеми мерами предосторожности, но тем не менее в кадре обычно меньше людей, чем мы привыкли. Часто персонажей — два-три.
Например, в работе француженки Селин Сьямма "Маленькая мама", которую встретили по-разному, но многие предрекают ей какую-нибудь награду.
© Пресс-служба БерлиналеРежиссер Селин Сьямма
Режиссер Селин Сьямма - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Пресс-служба Берлинале
Режиссер Селин Сьямма
Сьямма традиционно для себя рассуждает о женщине и ее эмоциях. Восьмилетняя Нелли переживает кончину бабушки и помогает родителям привести в порядок старый дом. Место действия — салон машины, загородный коттедж и лес вокруг него. Мать Нелли отчего-то неожиданно уезжает. Девочка знакомится в лесу в таинственной Марион. Вот и все персонажи. Есть еще отец Нелли, но он, как обычно бывает с мужчинами у Сьямма, отодвинут совсем на задний план и произносит буквально пару реплик за весь фильм.
© Lilies Films (2021)Кадр из фильма "Маленькая мама"
Кадр из фильма Маленькая мама - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Lilies Films (2021)
Кадр из фильма "Маленькая мама"
Минимум действующих лиц и в картине "Вступление" южнокорейца Хон Сан Су, фаворита основного конкурса. Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор. Почти все критики предрекают победу этой черно-белой драме.
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Кадр из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
1 из 3

Кадр из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Сцена из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
2 из 3

Сцена из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Фрагмент из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
Кажется, Хон Сан Су использовал карантин, чтобы сделать фильм, который напомнил бы зрителям о важности родственных связей, уважении окружающих. Помогают ему в этом односложные диалоги и простой монтаж.
А где-то герои и вовсе почти все время ходят в масках. Как в провокационной картине румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно".
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"
Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

"Новый фильм Раду Жуде никого не оставит равнодушным: вы либо полюбите его, либо возненавидите", — уверен кинокритик из Ирландии Давид Аббатешани.

Рассказ об учительнице, чье интимное видео попадает в интернет, заставит задуматься о двуличии людей. Жуде не отказывает себе в удовольствии посмеяться над закостенелым обществом, предрассудками и узостью взглядов.
Главная героиня ни на секунду не остается одна: она покупает цветы на рынке, находится у друзей в гостях, окружена возмущенными родителями ее учеников в школе. И постоянно носит маску — так же, как и все вокруг. Что интересно, этот аксессуар пандемии никак не влияет на актерскую игру. Интонации и жесты компенсируют скрытость лица, а остроумные шутки, отсылки к европейскому прошлому делают картину очень современной и своевременной.
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
1 из 4

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
2 из 4

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
3 из 4

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Фильм "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
4 из 4

Фильм "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
1 из 4

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
2 из 4

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
3 из 4

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
4 из 4

Фильм "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
Приятно удивили немецкие фильмы конкурса, в частности "По соседству" — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, в котором он также сыграл главную роль. "Это очень убедительная работа. Остроумная, смешная, полная самоиронии", — отмечает Дитер Оссвальд.
Давид Аббатешани назвал картину интересной и имеющей что-то общее с одноактными пьесами Чехова.
Кроме того, критики выделяют ленту немецкой документалистки Марии Шпет "Господин Бахман и его класс" — душевный фильм об идеалистичном педагоге.
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)

Брюль в фильме "По соседству"

Кадр из фильма По соседству
1 из 6

Брюль в фильме "По соседству"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)Кадр из фильма "По соседству"
Кадр из фильма По соседству
2 из 6
Кадр из фильма "По соседству"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)

Сцена из фильма "По соседству"

Кадр из фильма По соседству
3 из 6

Сцена из фильма "По соседству"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
© Madonnen Film (2020)

Фильм "Господин Бахман и его класс"

Кадр из фильма Господин Бахман и его класс
4 из 6

Фильм "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)
© Madonnen Film (2020)

Фрагмент из фильма "Господин Бахман и его класс"

Кадр из фильма Господин Бахман и его класс
5 из 6

Фрагмент из фильма "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)
© Madonnen Film (2020)

Сцена из фильма "Господин Бахман и его класс"

Кадр из фильма Господин Бахман и его класс
6 из 6

Сцена из фильма "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)
1 из 6

Брюль в фильме "По соседству"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
2 из 6
Кадр из фильма "По соседству"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
3 из 6

Сцена из фильма "По соседству"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2021)
4 из 6

Фильм "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)
5 из 6

Фрагмент из фильма "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)
6 из 6

Сцена из фильма "Господин Бахман и его класс"

© Madonnen Film (2020)

А что еще?

Берлинале — это не только основной конкурс. Достойные внимания картины показывают и в параллельных программах.
Так, в секции Berlinale Special представили документальный фильм о Тине Тернер. "Глубина этой работы душераздирающая, но в то же время вдохновляющая", — говорит Алессандра Де Томмази.
© Фото : Rhonda GraamКадр из фильма "Тина"
Кадр из фильма Тина - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Rhonda Graam
Кадр из фильма "Тина"
В двухчасовой ленте режиссеры Т. Дж. Мартин и Дэн Линдси деликатно и красочно рассказывают о карьере Анны Мэй Буллок (настоящее имя Тины), непростых отношениях с бывшим мужем и бизнес-партнером Айком Тернером.
В картине много отрывков из интервью разных лет, архивные снимки, воспоминания о певице одного из ее сыновей, друзей и знакомых. И хотя сама Тернер отзывается о себе как о "девушке с хлопковых полей" Теннеси, все не так просто.

"Если вдуматься, нет такого музыкального стиля, который бы она не исполняла, — рассуждает Т. Дж. Мартин. — А если говорить о моде — на кого Тина только не повлияла в этой индустрии, вспомните ее культовые образы на сцене".

Интересных сериалов тоже достаточно. Британский проект "Это грех" посвящен эпидемии СПИДа в 1980-х и очень резонирует с нынешними пандемийными условиями. При этом будет интересен всем: по словам режиссера Питера Хора, у авторов не было цели сделать проект, чтобы научить чему-либо именно молодое поколение.
© Red Production Company (2021)

Стивен Фрай в сериале "Это грех"

Кадр из сериала Это грех
1 из 4

Стивен Фрай в сериале "Это грех"

© Red Production Company (2021)
© Red Production Company (2021)Кадр из сериала "Это грех"
Кадр из сериала Это грех
2 из 4
Кадр из сериала "Это грех"
© Red Production Company (2021)
© Red Production Company (2021)

Сцена из сериала "Это грех"

Кадр из сериала Это грех
3 из 4

Сцена из сериала "Это грех"

© Red Production Company (2021)
© Red Production Company (2021)

Фрагмент из сериала "Это грех"

Кадр из сериала Это грех
4 из 4

Фрагмент из сериала "Это грех"

© Red Production Company (2021)
1 из 4

Стивен Фрай в сериале "Это грех"

© Red Production Company (2021)
2 из 4
Кадр из сериала "Это грех"
© Red Production Company (2021)
3 из 4

Сцена из сериала "Это грех"

© Red Production Company (2021)
4 из 4

Фрагмент из сериала "Это грех"

© Red Production Company (2021)

"Мне кажется, важно учиться на ошибках, которые мы совершали раньше. Надо знать о том, через что пришлось пройти предыдущим поколениям. Обращать внимание на прошлое и не забывать о хорошем", — уверен режиссер.

В программе "Панорама" выделяется картина немецкого режиссера Анны Зоры Берашед "Второй пилот". Анна уже несколько раз участвовала в Берлинале и получала призы. В этот раз ее фильм рассказывает о девушке, которая, несмотря на запрет родителей, выходит замуж.
© Пресс-служба БерлиналеКадр из фильма "Второй пилот"
Кадр из фильма Второй пилот
1 из 2
Кадр из фильма "Второй пилот"
© Пресс-служба Берлинале
© Пресс-служба Берлинале

Сцена из фильма "Второй пилот"

Кадр из фильма Второй пилот
2 из 2

Сцена из фильма "Второй пилот"

© Пресс-служба Берлинале
1 из 2
Кадр из фильма "Второй пилот"
© Пресс-служба Берлинале
2 из 2

Сцена из фильма "Второй пилот"

© Пресс-служба Берлинале
"Картина стала приятным сюрпризом: это трогательная, романтическая и трагическая история любви с прекрасными актерами, — отмечает Давид Аббатешани. — В ней затрагиваются проблемы социокультурных конфликтов, доверия, взросления, матриархальных устоев, мусульманской веры".
Именно такие противоречивые, но увлекательные и заставляющие задуматься фильмы будут весь год на экранах, каких — смартфонов или кинотеатров — выбирать зрителям.
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00Культура
Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино
 
КультураГерманияБерлин (город)что посмотретьМузыкаЗнаменитостиСтивен ФрайКино и сериалыТина ТернерВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния