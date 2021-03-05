https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html

Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино

Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино

О нем уже говорят и наверняка будут долго вспоминать. Семьдесят первый Берлинский кинофестиваль войдет в историю. Не из-за звезд или споров о показанных сюжетах РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:14

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. О нем уже говорят и наверняка будут долго вспоминать. Семьдесят первый Берлинский кинофестиваль войдет в историю. Не из-за звезд или споров о показанных сюжетах (хотя дискуссионных моментов хватает). А из-за формата — впервые онлайн — и фильмов, порой заметно отличающихся от фестивальных. О том, какое кино мы будем смотреть весь год и чем оно интересно, — в материале РИА Новости.Странно, но важноКазалось бы, мы уже привыкли к онлайну: смотреть фильмы, посещать вернисажи, подпевать на концертах в Сети стало новым трендом. Да и разные церемонии награждения переместились в дома звезд, как это было на "Золотом глобусе" или "Эмми".Но все же одна из главных черт фестиваля и любого просмотра — это личное общение и возможность обсуждать и спорить вживую.Единственное преимущество, по мнению Оссвальда, — возможность избежать берлинской холодной погоды.С ним согласна итальянская журналистка Алессандра Де Томмази. Она назвала свой опыт Берлинале-2021 странным. "Обычно на фестивалях я беру много интервью, говорю с авторами картин. В этот раз живого общения не было совсем. Все виртуальное, холодное и отстраненное, в стиле роботов. Но хорошо, что можно было безопасно обмениваться идеями, задавать вопросы, когда мы все далеко друг от друга", — замечает Алессандра.Чтобы смотреть новые фильмы и хоть как-то поддержать киноиндустрию, нужно принимать нынешние правила и исследовать открывающиеся возможности.Тем более что кому-то онлайн позволил впервые попасть на Берлинале — потому что не надо было никуда путешествовать. Критик Джон Блисдейл из Великобритании признался, что для него этот формат — преимущество. "Смотреть фильмы из дома — отлично, я подключил компьютер к большому экрану, так что разницы нет", — отметил он. Блисдейл считает, что "киноудаленка" не исчезнет, даже когда пандемия закончится. Его поддерживает российский кинокритик и начинающий режиссер Иван Афанасьев. "Онлайн удобен тем, что можно смотреть кино в любое время, без очередей, никуда не торопясь", — поясняет он.Новые трендыФильмы, показанные на Берлинале, обычно добираются до широкого российского проката не сразу — через несколько месяцев, а то и через полгода. Но уже сейчас ясно: будем смотреть много картин о памяти — как отдельно взятого человека, так и исторической.Вероятно, на такие темы кинематографистов натолкнула пандемия. Режиссеры рефлексируют о прошлом, судьбе, ответственности. Это заметно в общей атмосфере работ, в манере съемки и в том, что и как попадает в кадр.Часть конкурсных картин снимали во время карантина со всеми мерами предосторожности, но тем не менее в кадре обычно меньше людей, чем мы привыкли. Часто персонажей — два-три.Например, в работе француженки Селин Сьямма "Маленькая мама", которую встретили по-разному, но многие предрекают ей какую-нибудь награду.Сьямма традиционно для себя рассуждает о женщине и ее эмоциях. Восьмилетняя Нелли переживает кончину бабушки и помогает родителям привести в порядок старый дом. Место действия — салон машины, загородный коттедж и лес вокруг него. Мать Нелли отчего-то неожиданно уезжает. Девочка знакомится в лесу в таинственной Марион. Вот и все персонажи. Есть еще отец Нелли, но он, как обычно бывает с мужчинами у Сьямма, отодвинут совсем на задний план и произносит буквально пару реплик за весь фильм.Минимум действующих лиц и в картине "Вступление" южнокорейца Хон Сан Су, фаворита основного конкурса. Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор. Почти все критики предрекают победу этой черно-белой драме.Кажется, Хон Сан Су использовал карантин, чтобы сделать фильм, который напомнил бы зрителям о важности родственных связей, уважении окружающих. Помогают ему в этом односложные диалоги и простой монтаж.А где-то герои и вовсе почти все время ходят в масках. Как в провокационной картине румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Рассказ об учительнице, чье интимное видео попадает в интернет, заставит задуматься о двуличии людей. Жуде не отказывает себе в удовольствии посмеяться над закостенелым обществом, предрассудками и узостью взглядов. Главная героиня ни на секунду не остается одна: она покупает цветы на рынке, находится у друзей в гостях, окружена возмущенными родителями ее учеников в школе. И постоянно носит маску — так же, как и все вокруг. Что интересно, этот аксессуар пандемии никак не влияет на актерскую игру. Интонации и жесты компенсируют скрытость лица, а остроумные шутки, отсылки к европейскому прошлому делают картину очень современной и своевременной.Приятно удивили немецкие фильмы конкурса, в частности "По соседству" — режиссерский дебют актера Даниэля Брюля, в котором он также сыграл главную роль. "Это очень убедительная работа. Остроумная, смешная, полная самоиронии", — отмечает Дитер Оссвальд.Давид Аббатешани назвал картину интересной и имеющей что-то общее с одноактными пьесами Чехова.Кроме того, критики выделяют ленту немецкой документалистки Марии Шпет "Господин Бахман и его класс" — душевный фильм об идеалистичном педагоге.А что еще?Берлинале — это не только основной конкурс. Достойные внимания картины показывают и в параллельных программах.Так, в секции Berlinale Special представили документальный фильм о Тине Тернер. "Глубина этой работы душераздирающая, но в то же время вдохновляющая", — говорит Алессандра Де Томмази.В двухчасовой ленте режиссеры Т. Дж. Мартин и Дэн Линдси деликатно и красочно рассказывают о карьере Анны Мэй Буллок (настоящее имя Тины), непростых отношениях с бывшим мужем и бизнес-партнером Айком Тернером.В картине много отрывков из интервью разных лет, архивные снимки, воспоминания о певице одного из ее сыновей, друзей и знакомых. И хотя сама Тернер отзывается о себе как о "девушке с хлопковых полей" Теннеси, все не так просто.Интересных сериалов тоже достаточно. Британский проект "Это грех" посвящен эпидемии СПИДа в 1980-х и очень резонирует с нынешними пандемийными условиями. При этом будет интересен всем: по словам режиссера Питера Хора, у авторов не было цели сделать проект, чтобы научить чему-либо именно молодое поколение.В программе "Панорама" выделяется картина немецкого режиссера Анны Зоры Берашед "Второй пилот". Анна уже несколько раз участвовала в Берлинале и получала призы. В этот раз ее фильм рассказывает о девушке, которая, несмотря на запрет родителей, выходит замуж."Картина стала приятным сюрпризом: это трогательная, романтическая и трагическая история любви с прекрасными актерами, — отмечает Давид Аббатешани. — В ней затрагиваются проблемы социокультурных конфликтов, доверия, взросления, матриархальных устоев, мусульманской веры".Именно такие противоречивые, но увлекательные и заставляющие задуматься фильмы будут весь год на экранах, каких — смартфонов или кинотеатров — выбирать зрителям.

https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html

https://ria.ru/20210303/berlinale-1599736965.html

https://ria.ru/20210304/kino-1599925013.html

https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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