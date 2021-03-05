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На Украине планируют разрешить второе гражданство
На Украине планируют разрешить второе гражданство
Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:46
2021-03-05T13:16
дмитрий кулеба
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
мид украины
киев
в мире
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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.Он подчеркнул, что сам является последовательным сторонником этой идеи.По конституции граждане Украины могут иметь только одно гражданство. Но в конце февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе. Киев официально считает Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения не раз отвергала, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, мид украины, киев, в мире

На Украине планируют разрешить второе гражданство

10:46 05.03.2021 (обновлено: 13:16 05.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.
Он подчеркнул, что сам является последовательным сторонником этой идеи.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве <…> Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружественные, которые не несут нам никакой угрозы", — сказал Кулеба.

По конституции граждане Украины могут иметь только одно гражданство. Но в конце февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе. Киев официально считает Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения не раз отвергала, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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