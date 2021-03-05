https://ria.ru/20210305/kiev-1600037598.html

На Украине планируют разрешить второе гражданство

На Украине планируют разрешить второе гражданство

Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:46

2021-03-05T10:46

2021-03-05T13:16

дмитрий кулеба

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

мид украины

киев

в мире

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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.Он подчеркнул, что сам является последовательным сторонником этой идеи.По конституции граждане Украины могут иметь только одно гражданство. Но в конце февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе. Киев официально считает Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения не раз отвергала, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

украина

киев

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дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, мид украины, киев, в мире