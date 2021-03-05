https://ria.ru/20210305/khurma-1600026132.html
Врач рассказал об опасности хурмы
Врач рассказал об опасности хурмы
Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", почему опасно часто есть хурму. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:38
2021-03-05T09:38
2021-03-05T09:38
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", почему опасно часто есть хурму.Он пояснил, что чрезмерное потребление этого фрукта может привести к образованию фитобезоаров – образований, вызывающих острую кишечную непроходимость.Медик отметил, что фитобезоары образуются при потреблении большого количества растительных продуктов.Харлов объяснил, что при сниженной перистальтике, которой чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника — любая растительная пища становится источником безоаров.Однако медик заключил, что такие образования довольно редки.
https://ria.ru/20210227/yabloki-1599229251.html
https://rsport.ria.ru/20201230/mandariny-1591615457.html
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общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде"
, почему опасно часто есть хурму.
Он пояснил, что чрезмерное потребление этого фрукта может привести к образованию фитобезоаров – образований, вызывающих острую кишечную непроходимость.
Медик отметил, что фитобезоары образуются при потреблении большого количества растительных продуктов.
"Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник", — подчеркнул эксперт.
Харлов объяснил, что при сниженной перистальтике, которой чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника — любая растительная пища становится источником безоаров.
Однако медик заключил, что такие образования довольно редки.