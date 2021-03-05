https://ria.ru/20210305/karta-1600053284.html

В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:19

2021-03-05T12:19

2021-03-05T12:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

технологии

в мире

экономика

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ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры.Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.По заверению компании, выпускаемые ими "антивирусные карты" в будущем "могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности".При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом полномасштабного производства.На просьбу РИА Новости уточнить хотя бы примерные сроки, представитель компании отказался комментировать.Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599040589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, технологии, в мире, экономика