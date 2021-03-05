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https://ria.ru/20210305/karta-1600053284.html
В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту
В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту
Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:19
2021-03-05T12:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
технологии
в мире
экономика
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ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры.Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.По заверению компании, выпускаемые ими "антивирусные карты" в будущем "могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности".При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом полномасштабного производства.На просьбу РИА Новости уточнить хотя бы примерные сроки, представитель компании отказался комментировать.Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html
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коронавирус covid-19, технологии, в мире, экономика

В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

12:19 05.03.2021 (обновлено: 12:29 05.03.2021)
 
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПрохожие в защитных масках на улице в Токио
Прохожие в защитных масках на улице в Токио - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры.
Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.
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"Антивирусный эффект остается на очень длительное время, так как компонент внедряется в сам материал карты", - заявил РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью компании Ацуси Кусано.
По заверению компании, выпускаемые ими "антивирусные карты" в будущем "могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности".
"Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом как с контактным функционалом, так и с бесконтактным, в том числе "умные" кредитки. Мы намерены вывести их на рынок для использования финансовыми институтами, медицинскими учреждениями, компаниями из пищевой отрасли и другими как в Японии, так и за рубежом", - отметили представители Toppan Printing.
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При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом полномасштабного производства.
На просьбу РИА Новости уточнить хотя бы примерные сроки, представитель компании отказался комментировать.
Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях.
 
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