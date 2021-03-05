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В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети
В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети
Российские школы до конца года подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:43
2021-03-05T22:37
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские школы до конца года подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире "России 24".Кравцов подчеркнул, что до конца года все городские школы будут подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду.О необходимости мониторить интернет и выявлять тех, кто втягивает там детей в противоправные действия, ранее на этой неделе заявил Владимир Путин на заседании коллегии МВД.Позднее президент на встрече с участниками акции "Мы вместе" отметил, что в Сети, помимо призывов к детям выходить на акции протеста, распространяется детская порнография, наркотики, все это — источник использования несовершеннолетних и извлечения прибыли. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с цифровой преступностью.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество

В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети

21:43 05.03.2021 (обновлено: 22:37 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские школы до конца года подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире "России 24".
"Мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях, это категорически недопустимо", — пояснил чиновник.
Кравцов подчеркнул, что до конца года все городские школы будут подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду.
О необходимости мониторить интернет и выявлять тех, кто втягивает там детей в противоправные действия, ранее на этой неделе заявил Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
Позднее президент на встрече с участниками акции "Мы вместе" отметил, что в Сети, помимо призывов к детям выходить на акции протеста, распространяется детская порнография, наркотики, все это — источник использования несовершеннолетних и извлечения прибыли. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с цифровой преступностью.
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 21:33
Минпросвещения представило проект расписания выпускных экзаменов в школах
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
 
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