https://ria.ru/20210305/internet-1600159967.html

В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети

В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети

Российские школы до конца года подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:43

2021-03-05T21:43

2021-03-05T22:37

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские школы до конца года подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире "России 24".Кравцов подчеркнул, что до конца года все городские школы будут подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду.О необходимости мониторить интернет и выявлять тех, кто втягивает там детей в противоправные действия, ранее на этой неделе заявил Владимир Путин на заседании коллегии МВД.Позднее президент на встрече с участниками акции "Мы вместе" отметил, что в Сети, помимо призывов к детям выходить на акции протеста, распространяется детская порнография, наркотики, все это — источник использования несовершеннолетних и извлечения прибыли. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с цифровой преступностью.

https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество