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Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета
Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета
Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:51
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россия
технологии
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.Так он прокомментировал сообщение РБК о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4-3,6 гигагерца.Он добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). Перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).Весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.
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россия, технологии, общество

Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета

13:51 05.03.2021 (обновлено: 14:34 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевРоутер
Роутер - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.
Так он прокомментировал сообщение РБК о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4-3,6 гигагерца.

"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца", — приводит слова Канцурова пресс-служба Минцифры.

Он добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). Перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).
Весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.
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