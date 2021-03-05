Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета
13:51 05.03.2021 (обновлено: 14:34 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.
Так он прокомментировал сообщение РБК о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4-3,6 гигагерца.
"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца", — приводит слова Канцурова пресс-служба Минцифры.
Он добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). Перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).
Весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.
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