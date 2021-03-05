https://ria.ru/20210305/internet-1600071638.html

Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета

Минцифры заверило, что россияне не останутся без домашнего интернета

Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:51

2021-03-05T13:51

2021-03-05T14:34

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.Так он прокомментировал сообщение РБК о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4-3,6 гигагерца.Он добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). Перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).Весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.

https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество