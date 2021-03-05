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РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет
РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет
Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:29
2021-03-05T17:45
технологии
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, могут использовать их в течение десяти лет.Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году.Позднее директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, поэтому абоненты не останутся без связи.Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов. — Прим. ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).
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60
технологии, общество

РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет

12:29 05.03.2021 (обновлено: 17:45 05.03.2021)
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.
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В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, могут использовать их в течение десяти лет.

"Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но, поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 гигагерца, 11 марта должны будут выключить передатчики", — подчеркнул один из собеседников издания.

Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году.
Позднее директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, поэтому абоненты не останутся без связи.
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"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца", — сказал Канцуров, слова которого передала пресс-служба Минцифры.

Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов. — Прим. ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).
 
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