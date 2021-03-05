https://ria.ru/20210305/internet-1600055504.html

РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет

РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:29

2021-03-05T12:29

2021-03-05T17:45

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, могут использовать их в течение десяти лет.Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году.Позднее директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, поэтому абоненты не останутся без связи.Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов. — Прим. ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).

https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html

https://ria.ru/20210214/internet-1597385375.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество