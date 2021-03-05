https://ria.ru/20210305/internet-1600055504.html
РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет
РБК: у части россиян в ближайшее время могут отключить домашний интернет
Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:29
2021-03-05T12:29
2021-03-05T17:45
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, могут использовать их в течение десяти лет.Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году.Позднее директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, поэтому абоненты не останутся без связи.Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов. — Прим. ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).
https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html
https://ria.ru/20210214/internet-1597385375.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_cd1bd735a29504a72cf36894f5d37057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни, сообщает РБК
со ссылкой на участников рынка.
Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.
В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, могут использовать их в течение десяти лет.
"Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но, поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 гигагерца, 11 марта должны будут выключить передатчики", — подчеркнул один из собеседников издания.
Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году.
Позднее директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры
России Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, поэтому абоненты не останутся без связи.
"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца", — сказал Канцуров, слова которого передала пресс-служба Минцифры.
Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов. — Прим. ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).