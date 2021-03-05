https://ria.ru/20210305/gremyaschiy-1599719607.html

"Гремящий": династия кораблей, изменивших отечественный флот

"Гремящий": династия кораблей, изменивших отечественный флот

За более чем трехсотлетнюю историю отечественного флота в его боевой состав входила дюжина "гремящих" кораблей. По одной из версий, столь звучное название... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:00

2021-03-05T10:00

2021-03-05T15:20

морская держава

морская держава

вмф ссср

гремящий (корвет)

балтийский флот вмф россии

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За более чем трехсотлетнюю историю отечественного флота в его боевой состав входила дюжина "гремящих" кораблей. По одной из версий, столь звучное название связано с небесными силами — громом и молниями. На протяжении многих лет российские моряки считают эти фрегаты символом выдающихся побед и героизма. Один из современных кораблей и сейчас носит имя "Гремящий" и в любой момент готов приступить к выполнению боевых задач.Десять "Гремящих" и одна "Гремящая"Впервые название было вписано в летопись ВМФ в 1762 году. Заложенный в год окончания войны с Пруссией 32-пушечный фрегат "Гремящий" входил в Балтийский флот и был выведен из боевого состава в 1778 году. За долгие годы службы корабли, носящие это имя, успели многое "повидать". Например, 24-пушечный корвет Балтийского флота "Гремящий", построенный в 1821-1822 годах на Охтенской верфи, принял участие в Архипелагской экспедиции, где на его долю выпала почетная миссия. Корвет совершил заход в Неаполь, откуда доставил в марте 1828 года в Ла-Валлетту (о. Мальта) кормовой Георгиевский флаг для корабля "Азов", присланный с курьером из России. А после кораблю пришлось участвовать в русско-турецкой войне. Корабль, построенный спустя 12 лет, в 1834 году, отличился своим необычным для нашего времени именем. Фрегат, а точнее, плавучая семипушечная батарея была названа женским именем "Гремящая". В XIX столетии в Российском императорском флоте существовала практика давать боевым кораблям женские имена. К сожалению, никаких подробностей о ее службе на флоте не сохранилось."Гремящий", построенный в 1849-1851 годах, был паровым кораблем. Он успел принять участие в Крымской войне, где вел дозорную и разведывательную службу в Финском заливе и осуществлял воинские перевозки. Внутренние помещения фрегата отличались повышенным комфортом и богатой отделкой: при изготовлении трапов и для отделки кают использовалось красное дерево и украшения из бронзы и латуни.Следующий "Гремящий" корабль, который был построен в 1890-1893 годах, смело можно назвать скромным героем двух войн. Несмотря на то что он проектировался с прицелом на службу в Балтийском море, практически вся история корабля оказалась связанной с Дальним Востоком и эскадрой Тихого океана. В 1894 году его включили в состав эскадры Средиземного моря, а годом позже, после окончания русско-китайской войны, он был отправлен для усиления охраны дальневосточных вод. Корабль принимал участие в боевых действиях в районе Печилийского залива при подавлении Боксерского восстания (восстания Ихэтуаней) в Северном Китае (1900 год). Также фрегат участвовал в Русско-японской войне, сражавшись в Порт-Артуре. Там же и закончилась его славная история: судно наскочило на мину и в течение 26 минут затонуло. Команда успела пересесть в шлюпки, но восемь кочегаров, находившихся у котлов, погибли.Год от года мощь фрегатов только росла…Самым известным из семейства "гремящих" стал эскадренный миноносец проекта 7, построенный в 1936-1939 годах ленинградским Заводом № 190 имени А. А. Жданова (ныне – "Северная верфь"). Экипаж корабля с первых дней Великой Отечественной войны встал на защиту Родины. Всего за годы боевых действий "Гремящий" выполнил 90 боевых заданий, прошел в походах в трудных условиях Заполярья почти 60 тысяч миль, отразил 112 воздушных атак, сбив 14 и повредив более 20 самолетов противника, потопил одну подводную лодку, принял участие в обеспечении переходов 63 внутренних и союзных конвоев.Позже эстафету и гвардейский флаг эскадренного миноносца принял большой ракетный корабль "Гремящий" (он был построен в 1958-1960 годах). Без малого 27 лет фрегат прослужил в составе 7-й оперативной эскадры (ОПЭСК) Северного флота, выполнив за это время множество военных заданий, совершив несколько дальних морских походов. Служба эскадренного десятого миноносца "Гремящий", продолжившего династию, была краткой (всего около семь лет), но насыщенной событиями. В мае — июне 1989 года гвардейский эсминец в составе отряда боевых кораблей принял участие в учении ВМС стран Варшавского договора в Балтийском море. Как минимум дважды в ходе боевой службы он поддерживал контакт с иностранными подводными лодками: в январе — июле 1990 года в Средиземном море и 25 марта 1992 года — в районах боевой подготовки Северного флота. Стоит отметить, что корабль также не раз привлекался к выполнению представительских функций. Например, в мае — июле 1993 года под флагом первого заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Ю. Г. Устименко "Гремящий" посетил порт Ливерпуль (Великобритания) для участия в параде в честь празднования 50-летия победы союзников в "Битве за Атлантику".Из-за того, что новых кораблей на Северный флот не поступало и пополнение не планировалось, для сохранения флотских традиций, в декабре 2007 года имя "Гремящий" и гвардейский флаг корабля передали однотипному эскадренному миноносцу проекта 956 "Безудержный". К этому моменту корабль находился в резерве второй категории (выведен из состава сил постоянной готовности). В море корабль больше так и не выходил. Первого мая 2013 года на корабле в торжественной обстановке спустили гвардейский флаг, а в 2018 году корпус одиннадцатого "Гремящего" вместе с предшественником отбуксировали к стенке 206-го завода ЖБИ в городе Североморске для разделки на металл."Гремящая" династия сегодняСлавные традиции и важные имена на флоте не умирают и не исчезают бесследно, они продолжают жить стараниями поколений моряков и кораблестроителей. История великой династии продолжается и по сей день. Так, в декабре прошлого года Андреевский флаг подняли на двенадцатом "гремящем" корабле отечественного флота. Это корвет проекта 20385 водоизмещением 2200 тонн, построенный в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". По своим техническим характеристикам фрегат уникален. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближайшей морской зоне.Корабль оснащен артиллерийским, противоракетным, противолодочным, гидроакустическим и радиолокационным комплексами. Кроме того, благодаря нестандартной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у него значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.Корвет 20385 имеет водоизмещение более двух тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивает скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около четырех тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На нем может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

https://ria.ru/20210223/flot-1598162683.html

https://ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591372253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, вмф ссср, гремящий (корвет), балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, безопасность