"Гремящий": династия кораблей, изменивших отечественный флот
10:00 05.03.2021 (обновлено: 15:20 05.03.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинКорвет "Гремящий" на Судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За более чем трехсотлетнюю историю отечественного флота в его боевой состав входила дюжина "гремящих" кораблей. По одной из версий, столь звучное название связано с небесными силами — громом и молниями. На протяжении многих лет российские моряки считают эти фрегаты символом выдающихся побед и героизма. Один из современных кораблей и сейчас носит имя "Гремящий" и в любой момент готов приступить к выполнению боевых задач.
Десять "Гремящих" и одна "Гремящая"
Впервые название было вписано в летопись ВМФ в 1762 году. Заложенный в год окончания войны с Пруссией 32-пушечный фрегат "Гремящий" входил в Балтийский флот и был выведен из боевого состава в 1778 году.
За долгие годы службы корабли, носящие это имя, успели многое "повидать".
Например, 24-пушечный корвет Балтийского флота "Гремящий", построенный в 1821-1822 годах на Охтенской верфи, принял участие в Архипелагской экспедиции, где на его долю выпала почетная миссия. Корвет совершил заход в Неаполь, откуда доставил в марте 1828 года в Ла-Валлетту (о. Мальта) кормовой Георгиевский флаг для корабля "Азов", присланный с курьером из России. А после кораблю пришлось участвовать в русско-турецкой войне.
Корабль, построенный спустя 12 лет, в 1834 году, отличился своим необычным для нашего времени именем. Фрегат, а точнее, плавучая семипушечная батарея была названа женским именем "Гремящая". В XIX столетии в Российском императорском флоте существовала практика давать боевым кораблям женские имена. К сожалению, никаких подробностей о ее службе на флоте не сохранилось.
"Гремящий", построенный в 1849-1851 годах, был паровым кораблем. Он успел принять участие в Крымской войне, где вел дозорную и разведывательную службу в Финском заливе и осуществлял воинские перевозки. Внутренние помещения фрегата отличались повышенным комфортом и богатой отделкой: при изготовлении трапов и для отделки кают использовалось красное дерево и украшения из бронзы и латуни.
После окончания боевых действий фрегат активно использовался в качестве яхты членов императорской фамилии. Известно, что император Александр II совершил на нем паломнический рейс в Соловецкий монастырь. А в октябре 1858 года "Гремящий" в сопровождении пароходофрегата "Олаф" доставил в Киль (Пруссия) великого князя Константина Николаевича и великую княгиню Александру Иосифовну.
Следующий "Гремящий" корабль, который был построен в 1890-1893 годах, смело можно назвать скромным героем двух войн. Несмотря на то что он проектировался с прицелом на службу в Балтийском море, практически вся история корабля оказалась связанной с Дальним Востоком и эскадрой Тихого океана. В 1894 году его включили в состав эскадры Средиземного моря, а годом позже, после окончания русско-китайской войны, он был отправлен для усиления охраны дальневосточных вод. Корабль принимал участие в боевых действиях в районе Печилийского залива при подавлении Боксерского восстания (восстания Ихэтуаней) в Северном Китае (1900 год). Также фрегат участвовал в Русско-японской войне, сражавшись в Порт-Артуре. Там же и закончилась его славная история: судно наскочило на мину и в течение 26 минут затонуло. Команда успела пересесть в шлюпки, но восемь кочегаров, находившихся у котлов, погибли.
© Фото : Общественное достояние"Гремящий", который был построен в 1890-1893 годах
© Фото : Общественное достояние
"Гремящий", который был построен в 1890-1893 годах
Год от года мощь фрегатов только росла…
Самым известным из семейства "гремящих" стал эскадренный миноносец проекта 7, построенный в 1936-1939 годах ленинградским Заводом № 190 имени А. А. Жданова (ныне – "Северная верфь"). Экипаж корабля с первых дней Великой Отечественной войны встал на защиту Родины. Всего за годы боевых действий "Гремящий" выполнил 90 боевых заданий, прошел в походах в трудных условиях Заполярья почти 60 тысяч миль, отразил 112 воздушных атак, сбив 14 и повредив более 20 самолетов противника, потопил одну подводную лодку, принял участие в обеспечении переходов 63 внутренних и союзных конвоев.
Эскадренный миноносец проекта 7, построенный в 1936-1939 годах
Позже эстафету и гвардейский флаг эскадренного миноносца принял большой ракетный корабль "Гремящий" (он был построен в 1958-1960 годах). Без малого 27 лет фрегат прослужил в составе 7-й оперативной эскадры (ОПЭСК) Северного флота, выполнив за это время множество военных заданий, совершив несколько дальних морских походов.
© Фото : Общественное достояниеБольшой ракетный корабль "Гремящий" (построен в 1958-1960 годах)
© Фото : Общественное достояние
Большой ракетный корабль "Гремящий" (построен в 1958-1960 годах)
Служба эскадренного десятого миноносца "Гремящий", продолжившего династию, была краткой (всего около семь лет), но насыщенной событиями. В мае — июне 1989 года гвардейский эсминец в составе отряда боевых кораблей принял участие в учении ВМС стран Варшавского договора в Балтийском море. Как минимум дважды в ходе боевой службы он поддерживал контакт с иностранными подводными лодками: в январе — июле 1990 года в Средиземном море и 25 марта 1992 года — в районах боевой подготовки Северного флота.
Стоит отметить, что корабль также не раз привлекался к выполнению представительских функций. Например, в мае — июле 1993 года под флагом первого заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Ю. Г. Устименко "Гремящий" посетил порт Ливерпуль (Великобритания) для участия в параде в честь празднования 50-летия победы союзников в "Битве за Атлантику".
© Фото : Общественное достояниеЭскадренный миноносец "Гремящий" (1987)
© Фото : Общественное достояние
Эскадренный миноносец "Гремящий" (1987)
Из-за того, что новых кораблей на Северный флот не поступало и пополнение не планировалось, для сохранения флотских традиций, в декабре 2007 года имя "Гремящий" и гвардейский флаг корабля передали однотипному эскадренному миноносцу проекта 956 "Безудержный".
К этому моменту корабль находился в резерве второй категории (выведен из состава сил постоянной готовности). В море корабль больше так и не выходил. Первого мая 2013 года на корабле в торжественной обстановке спустили гвардейский флаг, а в 2018 году корпус одиннадцатого "Гремящего" вместе с предшественником отбуксировали к стенке 206-го завода ЖБИ в городе Североморске для разделки на металл.
"Гремящая" династия сегодня
Славные традиции и важные имена на флоте не умирают и не исчезают бесследно, они продолжают жить стараниями поколений моряков и кораблестроителей. История великой династии продолжается и по сей день.
Так, в декабре прошлого года Андреевский флаг подняли на двенадцатом "гремящем" корабле отечественного флота. Это корвет проекта 20385 водоизмещением 2200 тонн, построенный в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь".
29 декабря 2020, 12:59ВМФ получил головной корвет "Гремящий"
По своим техническим характеристикам фрегат уникален. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближайшей морской зоне.
Корабль оснащен артиллерийским, противоракетным, противолодочным, гидроакустическим и радиолокационным комплексами. Кроме того, благодаря нестандартной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у него значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Корвет 20385 имеет водоизмещение более двух тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивает скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около четырех тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На нем может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).