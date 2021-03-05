https://ria.ru/20210305/google-1600051735.html

Google собирается улучшить человеческий слух с помощью "Росомахи"

Google собирается улучшить человеческий слух с помощью "Росомахи"

Корпорация Alphabet (Google) работает над новым носимым устройством, которое призвано усилить человеческий слух. О Project Wolverine сообщает Gizmochina. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:10

2021-03-05T12:10

2021-03-05T12:10

наука

google

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корпорация Alphabet (Google) работает над новым носимым устройством, которое призвано усилить человеческий слух. О Project Wolverine сообщает Gizmochina.Проект был запущен еще в 2018 году, но стало о нем известно только сейчас. По задумке авторов, гаджет позволит пользователю сосредоточиться на одном конкретном выступающем в группе с перекрывающимися разговорами. Эффект достигается с помощью внутриканального наушника, который включает множество датчиков и микрофонов.Сообщается, что Project Wolverine позволит не только получить направленный слух. Но другие подробности пока не раскрываются, как и сроки выхода устройства и его цена.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, гаджеты, технологии