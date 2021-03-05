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Google собирается улучшить человеческий слух с помощью "Росомахи"
Google собирается улучшить человеческий слух с помощью "Росомахи"
Корпорация Alphabet (Google) работает над новым носимым устройством, которое призвано усилить человеческий слух. О Project Wolverine сообщает Gizmochina. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:10
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наука
google
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корпорация Alphabet (Google) работает над новым носимым устройством, которое призвано усилить человеческий слух. О Project Wolverine сообщает Gizmochina.Проект был запущен еще в 2018 году, но стало о нем известно только сейчас. По задумке авторов, гаджет позволит пользователю сосредоточиться на одном конкретном выступающем в группе с перекрывающимися разговорами. Эффект достигается с помощью внутриканального наушника, который включает множество датчиков и микрофонов.Сообщается, что Project Wolverine позволит не только получить направленный слух. Но другие подробности пока не раскрываются, как и сроки выхода устройства и его цена.
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google, гаджеты, технологии

Google собирается улучшить человеческий слух с помощью "Росомахи"

12:10 05.03.2021
 
© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© PA / Stefan Rousseau
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корпорация Alphabet (Google) работает над новым носимым устройством, которое призвано усилить человеческий слух. О Project Wolverine сообщает Gizmochina.
Проект был запущен еще в 2018 году, но стало о нем известно только сейчас. По задумке авторов, гаджет позволит пользователю сосредоточиться на одном конкретном выступающем в группе с перекрывающимися разговорами. Эффект достигается с помощью внутриканального наушника, который включает множество датчиков и микрофонов.
Сообщается, что Project Wolverine позволит не только получить направленный слух. Но другие подробности пока не раскрываются, как и сроки выхода устройства и его цена.
 
НаукаGoogleгаджетыТехнологии
 
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