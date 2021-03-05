https://ria.ru/20210305/golod-1600009696.html

Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду

Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду

Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:46

2021-03-05T01:46

2021-03-05T04:57

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

украина

в мире

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Украинцев предупредили о надвигающемся голоде

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду.Ранее Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. По его словам, это в перспективе может привести к возобновлению жестких ограничительных мер в стране.Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.

https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592432932.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, украина, в мире