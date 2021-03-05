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Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:46
2021-03-05T04:57
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
украина
в мире
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Украинцев предупредили о надвигающемся голоде
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду.Ранее Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. По его словам, это в перспективе может привести к возобновлению жестких ограничительных мер в стране.Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.
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коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, украина, в мире

Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду

01:46 05.03.2021 (обновлено: 04:57 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду.

"Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Прим. ред.), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!" — написал Кива.

Ранее Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. По его словам, это в перспективе может привести к возобновлению жестких ограничительных мер в стране.
Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.
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Коронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваУкраинаВ мире
 
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