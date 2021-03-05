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Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:46
2021-03-05T01:46
2021-03-05T04:57
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
украина
в мире
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Украинцев предупредили о надвигающемся голоде
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от занимающей второе место фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев в Facebook готовиться к голоду.Ранее Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. По его словам, это в перспективе может привести к возобновлению жестких ограничительных мер в стране.Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, украина, в мире