МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о встречных мерах МИД РФ не соответствуют сути.
"Правительство ФРГ не оказывало ни в какой степени влияние на Commerzbank с целью прекращения деловых отношений с RT, и у нас нет информации от других бизнес-клиентов RT. Таким образом угрозы российской стороны о жестких ответных мерах не соответствуют сути случившегося", - заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, добавив, что Москва "не впервые пытается возложить на нас ответственность за часто-правовые отношения между RT и его банками".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
Как сообщалось ранее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
В четверг стало известно о том, что первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов официально обратился к статс-секретарю МИД ФРГ Мигелю Бергеру с предупреждением, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ.