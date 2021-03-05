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МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ
МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ
МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:44
2021-03-05T14:44
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о встречных мерах МИД РФ не соответствуют сути.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Как сообщалось ранее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.В четверг стало известно о том, что первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов официально обратился к статс-секретарю МИД ФРГ Мигелю Бергеру с предупреждением, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ.
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телеканал rt, rt deutsch, мария захарова, commerzbank , мид германии, германия, в мире

МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ

14:44 05.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о встречных мерах МИД РФ не соответствуют сути.

"Правительство ФРГ не оказывало ни в какой степени влияние на Commerzbank с целью прекращения деловых отношений с RT, и у нас нет информации от других бизнес-клиентов RT. Таким образом угрозы российской стороны о жестких ответных мерах не соответствуют сути случившегося", - заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, добавив, что Москва "не впервые пытается возложить на нас ответственность за часто-правовые отношения между RT и его банками".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
Как сообщалось ранее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
В четверг стало известно о том, что первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов официально обратился к статс-секретарю МИД ФРГ Мигелю Бергеру с предупреждением, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 21:44
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
 
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