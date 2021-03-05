https://ria.ru/20210305/germaniya-1600083231.html

МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ

МИД Германии ответил России на угрозу ответных мер из-за ущемления СМИ

МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:44

2021-03-05T14:44

2021-03-05T14:44

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. МИД ФРГ утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с информационным агентствам Russia Today в Германии, угрозы о встречных мерах МИД РФ не соответствуют сути.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Как сообщалось ранее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.В четверг стало известно о том, что первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов официально обратился к статс-секретарю МИД ФРГ Мигелю Бергеру с предупреждением, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ.

https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html

германия

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2021

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