https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html

Правительство Германии отказалось отвечать на вопрос о закрытии счетов RT

Правительство Германии отказалось отвечать на вопрос о закрытии счетов RT

В правительстве ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов в банке Commerzbank агентств Russia Today в Германии и Ruptly; этот вопрос не относится к... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:07

2021-03-05T14:07

2021-03-05T14:24

мария захарова

штеффен зайберт

commerzbank

rt deutsch

германия

в мире

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. В правительстве ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов в банке Commerzbank агентств Russia Today в Германии и Ruptly; этот вопрос не относится к компетенции кабмина, заявил на брифинге на соответствующий вопрос прессы официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.

https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, штеффен зайберт, commerzbank , rt deutsch, германия, в мире