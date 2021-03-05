https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html
Правительство Германии отказалось отвечать на вопрос о закрытии счетов RT
Правительство Германии отказалось отвечать на вопрос о закрытии счетов RT
В правительстве ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов в банке Commerzbank агентств Russia Today в Германии и Ruptly; этот вопрос не относится к... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:07
2021-03-05T14:07
2021-03-05T14:24
мария захарова
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. В правительстве ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов в банке Commerzbank агентств Russia Today в Германии и Ruptly; этот вопрос не относится к компетенции кабмина, заявил на брифинге на соответствующий вопрос прессы официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html
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мария захарова, штеффен зайберт, commerzbank , rt deutsch, германия, в мире