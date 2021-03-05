https://ria.ru/20210305/genom-1600034252.html

Футуролог рассказал, когда родители смогут выбирать "дизайн" детей

Футуролог рассказал, когда родители смогут выбирать "дизайн" детей

Редактирование генома человека для устранения неизлечимых болезней и увеличения продолжительности жизни, а также для дизайна детей станет трендом через 20 лет,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:33

2021-03-05T10:33

2021-03-05T12:07

общество

евгений кузнецов (футуролог)

россия

совет по внешней и оборонной политике рф

китай

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Редактирование генома человека для устранения неизлечимых болезней и увеличения продолжительности жизни, а также для дизайна детей станет трендом через 20 лет, рассказал в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.По его словам, эта технология будет не всем по карману. "Может быть, это будет просто дорого и доступно только отдельным категориям граждан или обществам, а возможно, будет приводить к каким-то генетическим последствиям. Не исключено, что кто-то будет стремиться к генной модификации, а кто-то ее избегать", - пояснил Кузнецов.При этом, отметил он, необязательно технология будет доступна только развитым странам типа США, поскольку Китай с его миллиардным населением намного более умело реализует эксперименты в области генетики.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210226/sfu-1598963058.html

россия

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, евгений кузнецов (футуролог), россия, совет по внешней и оборонной политике рф, китай