https://ria.ru/20210305/friske-1600015929.html
Отец Фриске жестко ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы
Отец Фриске жестко ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы
Владимир Фриске в беседе с "Пятым каналом" резко высказался в адрес музыканта Стаса Барецкого после слов о его покойной дочери Жанне Фриске. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:26
2021-03-05T07:26
2021-03-05T07:26
шоубиз
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владимир фриске
дмитрий шепелев
жанна фриске
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Фриске в беседе с "Пятым каналом" резко высказался в адрес музыканта Стаса Барецкого после слов о его покойной дочери Жанне Фриске.Как сообщает телеканал, ранее Барецкий утверждал, что тело певицы "вырыли и похитили вскоре после погребения".Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. О том, что у артистки опухоль мозга (глиобластома), в январе 2014 года официально заявил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев.Певица получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру.
https://ria.ru/20210301/shepelev-1599474101.html
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россия, владимир фриске, дмитрий шепелев, жанна фриске