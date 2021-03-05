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Отец Фриске жестко ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы
Отец Фриске жестко ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы
Владимир Фриске в беседе с "Пятым каналом" резко высказался в адрес музыканта Стаса Барецкого после слов о его покойной дочери Жанне Фриске. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:26
2021-03-05T07:26
шоубиз
россия
владимир фриске
дмитрий шепелев
жанна фриске
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Фриске в беседе с "Пятым каналом" резко высказался в адрес музыканта Стаса Барецкого после слов о его покойной дочери Жанне Фриске.Как сообщает телеканал, ранее Барецкий утверждал, что тело певицы "вырыли и похитили вскоре после погребения".Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. О том, что у артистки опухоль мозга (глиобластома), в январе 2014 года официально заявил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев.Певица получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру.
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россия, владимир фриске, дмитрий шепелев, жанна фриске

Отец Фриске жестко ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы

07:26 05.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Фриске в беседе с "Пятым каналом" резко высказался в адрес музыканта Стаса Барецкого после слов о его покойной дочери Жанне Фриске.
Как сообщает телеканал, ранее Барецкий утверждал, что тело певицы "вырыли и похитили вскоре после погребения".
"Передайте этому Станиславу Барецкому, что он — просто ничтожество и мразь. Мы каждый день на кладбище, каждый день убираем, там никого и ничего. Там люди все приходят, и постоянно там люди на могиле", — заявил Фриске.
Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. О том, что у артистки опухоль мозга (глиобластома), в январе 2014 года официально заявил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев.
Певица получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру.
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