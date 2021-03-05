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Лучшие фото недели: айсберг размером с город, братство и огненное сердце
Лучшие фото недели: айсберг размером с город, братство и огненное сердце
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 05.03.2021
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яна кошкина
полнолуние
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луна
северное сияние
протесты
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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яна кошкина, полнолуние, кабул, нью-йорк, пурим, луна, северное сияние, протесты, хеврон (провинция), лапландия, рединг, новосибирск, непал, занзибар, иерусалим, бангкок, вьетнам, греция, мьянма, мексика, оаэ, сидней, антарктида, севилья, нигерия, ярославская область, париж, индонезия, киев, николя саркози, цветы, землетрясение, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: айсберг размером с город, братство и огненное сердце

11:00 05.03.2021 (обновлено: 14:18 05.03.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Stringer

Акция протеста против военного переворота в Мьянме.

Акция протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма
1 из 30

Акция протеста против военного переворота в Мьянме.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat

Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора по делу о коррупции.

Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора
2 из 30

Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора по делу о коррупции.

© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / British Antarctic Survey

От ледника Брант в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде
3 из 30

От ледника Брант в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

© REUTERS / British Antarctic Survey
© AFP 2021 / David Gray

Активисты движения за права животных протестуют около магазина Hermes в Сиднее.

Активисты движения за права животных из организации PETA во время протеста около магазина Hermes в Сиднее
4 из 30

Активисты движения за права животных протестуют около магазина Hermes в Сиднее.

© AFP 2021 / David Gray
© AFP 2021 / Pedro Pardo

Акция женщин, выступающих против насилия, у здания мэрии Куаутемока в Мексике.

Женщины выступают во время акции протеста за ликвидацию насилия в отношении женщин у здания мэрии Куаутемока в Мехико
5 из 30

Акция женщин, выступающих против насилия, у здания мэрии Куаутемока в Мексике.

© AFP 2021 / Pedro Pardo
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Смотритель зоопарка "Таронга" в Сиднее держит утконоса по имени Энни.

Смотритель зоопарка Таронга держит Утконоса по имени Энни в Сиднее
6 из 30

Смотритель зоопарка "Таронга" в Сиднее держит утконоса по имени Энни.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
7 из 30

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2021 / STR

Танцоры во время традиционного китайского акробатического шоу Die Luo han.

Танцоры во время традиционного китайского акробатического шоу Die Luo han
8 из 30

Танцоры во время традиционного китайского акробатического шоу Die Luo han.

© AFP 2021 / STR
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Местный житель во дворе дома в Индонезии у подножия вулкана Синабунга, который в начале марта выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около пяти километров.

Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии
9 из 30

Местный житель во дворе дома в Индонезии у подножия вулкана Синабунга, который в начале марта выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около пяти километров.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© REUTERS / Matthew Childs

Граффити уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге.

Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге
10 из 30

Граффити уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге.

© REUTERS / Matthew Childs
© AFP 2021 / Jack Taylor

Полиция применяет водометы для разгона протестующих в Бангкоке.

Полиция применяет водометы для разгона протестующих в Бангкоке
11 из 30

Полиция применяет водометы для разгона протестующих в Бангкоке.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© AFP 2021 / Karim Sahib

Тигренок играет с мячом в частном зоопарке в ОАЭ.

Тигренок играет с мячом в частном зоопарке в Шардже, ОАЭ
12 из 30

Тигренок играет с мячом в частном зоопарке в ОАЭ.

© AFP 2021 / Karim Sahib
© AFP 2021 / Prakash Mathema

Верующие молятся после купания в реке Хануманте в последний день фестиваля Свастхани в Непале.

Верующие молятся после купания в реке Хануманте в последний день фестиваля Свастхани в Непале
13 из 30

Верующие молятся после купания в реке Хануманте в последний день фестиваля Свастхани в Непале.

© AFP 2021 / Prakash Mathema
© AFP 2021 / Sergei Supinsky

Сторонники осужденного на семь лет украинского националиста Стерненко протестуют у офиса генерального прокурора в Киеве.

Участники акции в поддержку приговоренного к семи годам экс-главы одесской ячейки Правого сектора (запрещенная в РФ организация) Сергея Стерненко у здания генеральной прокуратуры в Киеве
14 из 30

Сторонники осужденного на семь лет украинского националиста Стерненко протестуют у офиса генерального прокурора в Киеве.

© AFP 2021 / Sergei Supinsky
© AFP 2021 / Menahem Kahana

Празднование самого веселого иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.

Празднование Пурима в Иерусалиме
15 из 30

Празднование самого веселого иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© REUTERS / Afolabi Sotunde

Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, откуда похитили более 300 учениц.

Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, где были похищены более 300 учениц
16 из 30

Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, откуда похитили более 300 учениц.

© REUTERS / Afolabi Sotunde
© REUTERS / Thanh Hue

Жители вьетнамского города Чи Линь празднуют отмену социального дистанцирования.

Жители вьетнамского города Чи Линь празднуют отмену социального дистанцирования
17 из 30

Жители вьетнамского города Чи Линь празднуют отмену социального дистанцирования.

© REUTERS / Thanh Hue
© REUTERS / Benoit Tessier

Люди танцуют танго возле театра "Комеди Франсез" в Париже.

Люди танцуют танго возле театра Комеди Франсез в Париже
18 из 30

Люди танцуют танго возле театра "Комеди Франсез" в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Alexander Kuznetsov

Северное сияние в небе над Торассиеппи в Лапландии.

Северное сияние в небе над Торассиеппи в Лапландии
19 из 30

Северное сияние в небе над Торассиеппи в Лапландии.

© REUTERS / Alexander Kuznetsov
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
20 из 30

Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
21 из 30

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2021 / Thomas Coex

Полная "снежная" Луна над Эйфелевой башней.

Полная снежная луна над Эйфелевой башней в Париже
22 из 30

Полная "снежная" Луна над Эйфелевой башней.

© AFP 2021 / Thomas Coex
© REUTERS / Mussa Qawasma

Женщина смотрит, как сносят ее дом близ Хеврона на Западном берегу реки Иордан.

Женщина смотрит, как сносят ее дом около Хеброна на Западном берегу реки Иордан
23 из 30

Женщина смотрит, как сносят ее дом близ Хеврона на Западном берегу реки Иордан.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
24 из 30

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Stephanie Keith

Празднование Пурима в Нью-Йорке.

Празднование еврейского праздника Пурим в Нью-Йорке, США
25 из 30

Празднование Пурима в Нью-Йорке.

© REUTERS / Stephanie Keith
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Яна Кошкина на pre-party премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.

Актриса Яна Кошкина на pre-party ежегодной музыкальной премии Жара Music Awards 2021 в ресторане Cafe Milano в Москве.
26 из 30

Актриса Яна Кошкина на pre-party премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Женщины на побережье Занзибара.

Женщины на берегу острова Занзибар.
27 из 30

Женщины на побережье Занзибара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© AP Photo / Rahmat Gul

Вертолет пролетает над зрителями во время выставки военной техники в Кабуле.

Военный вертолет пролетает над людьми во время выставки в Кабуле
28 из 30

Вертолет пролетает над зрителями во время выставки военной техники в Кабуле.

© AP Photo / Rahmat Gul
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц Новосибирска.
Прохожие на одной из улиц Новосибирска
29 из 30
Прохожие на одной из улиц Новосибирска.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Thanos Floulis

Последствия землетрясения в Греции.

Последствия землетрясения в районе Дамаси, Греция
30 из 30

Последствия землетрясения в Греции.

© REUTERS / Thanos Floulis
 
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