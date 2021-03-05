Лучшие фото недели: айсберг размером с город, братство и огненное сердце
Акция протеста против военного переворота в Мьянме.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора по делу о коррупции.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора по делу о коррупции.
От ледника Брант в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
От ледника Брант в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
Активисты движения за права животных протестуют около магазина Hermes в Сиднее.
Активисты движения за права животных протестуют около магазина Hermes в Сиднее.
Акция женщин, выступающих против насилия, у здания мэрии Куаутемока в Мексике.
Акция женщин, выступающих против насилия, у здания мэрии Куаутемока в Мексике.
Смотритель зоопарка "Таронга" в Сиднее держит утконоса по имени Энни.
Смотритель зоопарка "Таронга" в Сиднее держит утконоса по имени Энни.
Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".
Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".
Танцоры во время традиционного китайского акробатического шоу Die Luo han.
Местный житель во дворе дома в Индонезии у подножия вулкана Синабунга, который в начале марта выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около пяти километров.
Местный житель во дворе дома в Индонезии у подножия вулкана Синабунга, который в начале марта выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около пяти километров.
Граффити уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге.
Полиция применяет водометы для разгона протестующих в Бангкоке.
Тигренок играет с мячом в частном зоопарке в ОАЭ.
Верующие молятся после купания в реке Хануманте в последний день фестиваля Свастхани в Непале.
Верующие молятся после купания в реке Хануманте в последний день фестиваля Свастхани в Непале.
Сторонники осужденного на семь лет украинского националиста Стерненко протестуют у офиса генерального прокурора в Киеве.
Сторонники осужденного на семь лет украинского националиста Стерненко протестуют у офиса генерального прокурора в Киеве.
Празднование самого веселого иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.
Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, откуда похитили более 300 учениц.
Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, откуда похитили более 300 учениц.
Жители вьетнамского города Чи Линь празднуют отмену социального дистанцирования.
Жители вьетнамского города Чи Линь празднуют отмену социального дистанцирования.
Люди танцуют танго возле театра "Комеди Франсез" в Париже.
Северное сияние в небе над Торассиеппи в Лапландии.
Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".
Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".
Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
Полная "снежная" Луна над Эйфелевой башней.
Женщина смотрит, как сносят ее дом близ Хеврона на Западном берегу реки Иордан.
Женщина смотрит, как сносят ее дом близ Хеврона на Западном берегу реки Иордан.
Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.
Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.
Празднование Пурима в Нью-Йорке.
Актриса Яна Кошкина на pre-party премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.
Актриса Яна Кошкина на pre-party премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.
Женщины на побережье Занзибара.
Вертолет пролетает над зрителями во время выставки военной техники в Кабуле.
Вертолет пролетает над зрителями во время выставки военной техники в Кабуле.
Последствия землетрясения в Греции.