https://ria.ru/20210305/evakuatsiya-1600158817.html

В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:30

2021-03-05T21:30

2021-03-05T21:30

авто

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.Отмечается, что для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя."Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. А если оплатить ещё до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдётся в 4 837 рублей", - уточняется в сообщении.С начала прошлого года тариф составляет более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом льготная стоимость эвакуации транспортных средств категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. составляет 5,4 тысячи рублей. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, также действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.

https://ria.ru/20200101/1563056993.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, общество