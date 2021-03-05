https://ria.ru/20210305/evakuatsiya-1600158817.html
В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей
В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей
Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:30
2021-03-05T21:30
2021-03-05T21:30
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москва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.Отмечается, что для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя."Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. А если оплатить ещё до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдётся в 4 837 рублей", - уточняется в сообщении.С начала прошлого года тариф составляет более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом льготная стоимость эвакуации транспортных средств категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. составляет 5,4 тысячи рублей. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, также действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.
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авто, москва, общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве
изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram
.
"Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя.
"Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. А если оплатить ещё до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдётся в 4 837 рублей", - уточняется в сообщении.
С начала прошлого года тариф составляет более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом льготная стоимость эвакуации транспортных средств категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. составляет 5,4 тысячи рублей. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, также действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.