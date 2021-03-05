Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
08:37 05.03.2021 (обновлено: 10:44 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.
"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего", — подчеркнул эксперт.
По словам Павловского, во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя.
Политтехнолог отметил, что во время предвыборной кампании занимался центральной и региональной прессой.
12 июня 2011, 10:00Первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин20 лет назад, 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран Президентом РСФСР. Это были первые в истории России всенародные выборы Президента (президент СССР Горбачёв не был выбран всенародно, а был избран в результате голосования на Съезде народных депутатов СССР).
На выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин получил 53,82% голосов.
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