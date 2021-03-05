https://ria.ru/20210305/eltsin-1600020290.html

Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году

Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:37

2021-03-05T08:37

2021-03-05T10:44

борис ельцин

глеб павловский

политика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.По словам Павловского, во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя. Политтехнолог отметил, что во время предвыборной кампании занимался центральной и региональной прессой.На выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин получил 53,82% голосов.

https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html

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2021

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борис ельцин, глеб павловский, политика