Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/eltsin-1600020290.html
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:37
2021-03-05T10:44
борис ельцин
глеб павловский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595360304_0:197:2915:1837_1920x0_80_0_0_ea461052c690cdaeebfcef2b7f8cfce7.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.По словам Павловского, во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя. Политтехнолог отметил, что во время предвыборной кампании занимался центральной и региональной прессой.На выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин получил 53,82% голосов.
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595360304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a01c7abf1fce06b3648a52ac594fb125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис ельцин, глеб павловский, политика

Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году

08:37 05.03.2021 (обновлено: 10:44 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь МихалевПрезидент России Борис Николаевич Ельцин
Президент России Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.
"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего", — подчеркнул эксперт.
По словам Павловского, во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя.
Политтехнолог отметил, что во время предвыборной кампании занимался центральной и региональной прессой.
Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 12.06.2011
12 июня 2011, 10:00
Первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин20 лет назад, 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран Президентом РСФСР. Это были первые в истории России всенародные выборы Президента (президент СССР Горбачёв не был выбран всенародно, а был избран в результате голосования на Съезде народных депутатов СССР).
На выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин получил 53,82% голосов.
Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Ельцина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 04:05
Биография Бориса Ельцина
 
Борис ЕльцинГлеб ПавловскийПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния