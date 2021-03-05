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Назван самый популярный электромобиль в мире, он стоит меньше Lada Granta
Назван самый популярный электромобиль в мире, он стоит меньше Lada Granta
Китайский производитель недорогих электромобилей Wuling поставил рекорд продаж — реализованы 200 000 экземпляров за 200 дней. О самом популярном в мире... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:15
2021-03-05T10:15
2021-03-05T10:15
наука
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китай
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Китайский производитель недорогих электромобилей Wuling поставил рекорд продаж — реализованы 200 000 экземпляров за 200 дней. О самом популярном в мире электрокаре сообщает ITHome.Производитель Wuling HongGuang Mini EV подсчитал, что в континентальном Китае продается минимум 1 000 электрокаров в день. В январе 2021 года автомобиль стал самым популярным электрической моделью в мире: 36 762 штуки против 21 589 штук у Tesla Model 3.Электромобиль представляет собой сверхкомпактный городской хетчбэк. В Wuling HongGuang Mini EV установлен один электродвигатель мощностью 17,4 лошадиных сил. В зависимости от версии аккумуляторной батареи, машина может проехать на одном заряде 120 и 170 километров. Пока электрокар продается только в КНР по цене 28 800 юаней (331 000 рублей по текущему курсу) за базовую версию.
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tesla motors, китай, технологии