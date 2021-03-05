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https://ria.ru/20210305/eksport-1600100225.html
Экспорт угля через погранпереход Камышовая-Хуньчунь вырос в два раза
Экспорт угля через погранпереход Камышовая-Хуньчунь вырос в два раза
Через железнодорожный погранпереход Махалино–Камышовая–Хуньчунь в феврале перевезено 327,9 тысячи тонн грузов, включая экспорт, импорт и транзит. Это в 1,8 раза РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:08
2021-03-05T16:08
россия-китай: главное
хуньчунь
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МОСКВА, 5 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Через железнодорожный погранпереход Махалино–Камышовая–Хуньчунь в феврале перевезено 327,9 тысячи тонн грузов, включая экспорт, импорт и транзит. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает "РЖД-Партнер".При этом экспортные перевозки угля выросли вдвое – до 319 тысячи тонн.Всего в прошлом месяце через пограничные переходы ДВЖД перевезено 934 тысячи тонн различных грузов, а с начала года – около 2 миллионов, что на 1,1% меньше, чем за январь – февраль 2020 года. Экспортно-импортный грузопоток снизился к прошлогоднему уровню по пункту пропуска Гродеково – Суйфэньхэ. Перевозки через него в феврале сократились на 17,4%, составив 615 тысяч тонн.
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хуньчунь

Экспорт угля через погранпереход Камышовая-Хуньчунь вырос в два раза

16:08 05.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Через железнодорожный погранпереход Махалино–Камышовая–Хуньчунь в феврале перевезено 327,9 тысячи тонн грузов, включая экспорт, импорт и транзит. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает "РЖД-Партнер".
При этом экспортные перевозки угля выросли вдвое – до 319 тысячи тонн.
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4 марта, 10:32Россия-Китай: Главное
БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления
Всего в прошлом месяце через пограничные переходы ДВЖД перевезено 934 тысячи тонн различных грузов, а с начала года – около 2 миллионов, что на 1,1% меньше, чем за январь – февраль 2020 года. Экспортно-импортный грузопоток снизился к прошлогоднему уровню по пункту пропуска Гродеково – Суйфэньхэ. Перевозки через него в феврале сократились на 17,4%, составив 615 тысяч тонн.
 
Россия-Китай: ГлавноеХуньчунь
 
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