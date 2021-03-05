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В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал
В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал
Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T23:38
2021-03-05T23:38
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Позднее личность мужчины установили - им оказался местный житель 1991 года рождения, в момент ДТП он был пьян. Ранее он уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет."Автомобиль ВАЗ-2105, на котором было совершено ДТП, принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.
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белгородская область, происшествия

В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

23:38 05.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня около 19 часов 30 минут в селе Щетиновка Белгородского района под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Водитель оставил место ДТП. Мальчик от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Позднее личность мужчины установили - им оказался местный житель 1991 года рождения, в момент ДТП он был пьян. Ранее он уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет.
"Автомобиль ВАЗ-2105, на котором было совершено ДТП, принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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