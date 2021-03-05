https://ria.ru/20210305/dtp-1600164520.html

В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T23:38

2021-03-05T23:38

2021-03-05T23:38

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Позднее личность мужчины установили - им оказался местный житель 1991 года рождения, в момент ДТП он был пьян. Ранее он уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет."Автомобиль ВАЗ-2105, на котором было совершено ДТП, принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210223/dtp-1598671210.html

белгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия