https://ria.ru/20210305/dtp-1600164520.html
В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал
В Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал
Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T23:38
2021-03-05T23:38
2021-03-05T23:38
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водитель в Белгородской области насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места ДТП, он задержан сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Позднее личность мужчины установили - им оказался местный житель 1991 года рождения, в момент ДТП он был пьян. Ранее он уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет."Автомобиль ВАЗ-2105, на котором было совершено ДТП, принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210223/dtp-1598671210.html
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белгородская область, происшествия