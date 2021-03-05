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В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека
В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:57
2021-03-05T10:04
россия
куйбышевская железная дорога
авто
ржд
уфа
архангельский район
стерлитамак
дтп
происшествия
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УФА, 5 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 06.30 мск на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде."Столкнулись электричка №7737 "Рельсовый автобус", следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате ДТП, предварительно, погибли 3 человека, детей нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Отмечается, что на месте происшествия розлива топлива нет, специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
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россия
уфа
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россия, куйбышевская железная дорога, авто, ржд, уфа, архангельский район, стерлитамак, дтп, происшествия

В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека

07:57 05.03.2021 (обновлено: 10:04 05.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСтолкновение легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии
Столкновение легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 5 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 06.30 мск на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде.
"Столкнулись электричка №7737 "Рельсовый автобус", следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате ДТП, предварительно, погибли 3 человека, детей нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
Отмечается, что на месте происшествия розлива топлива нет, специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
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РоссияКуйбышевская железная дорогаАвтоРЖДУфаАрхангельский районСтерлитамакДТППроисшествия
 
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