https://ria.ru/20210305/dtp-1600017815.html

В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека

В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T07:57

2021-03-05T07:57

2021-03-05T10:04

россия

куйбышевская железная дорога

авто

ржд

уфа

архангельский район

стерлитамак

дтп

происшествия

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УФА, 5 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 06.30 мск на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде."Столкнулись электричка №7737 "Рельсовый автобус", следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате ДТП, предварительно, погибли 3 человека, детей нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Отмечается, что на месте происшествия розлива топлива нет, специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

https://ria.ru/20210303/dtp-1599768586.html

россия

уфа

архангельский район

стерлитамак

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россия, куйбышевская железная дорога, авто, ржд, уфа, архангельский район, стерлитамак, дтп, происшествия