https://ria.ru/20210305/dtp-1600017815.html
В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека
В Башкирии в ДТП с электричкой погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:57
2021-03-05T07:57
2021-03-05T10:04
россия
куйбышевская железная дорога
авто
ржд
уфа
архангельский район
стерлитамак
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600029248_0:95:1052:687_1920x0_80_0_0_7dcf7c85d8df4d0145d4efe240fa6127.jpg
УФА, 5 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 06.30 мск на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде."Столкнулись электричка №7737 "Рельсовый автобус", следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате ДТП, предварительно, погибли 3 человека, детей нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Отмечается, что на месте происшествия розлива топлива нет, специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
https://ria.ru/20210303/dtp-1599768586.html
россия
уфа
архангельский район
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600029248_7:0:1047:780_1920x0_80_0_0_2e8bbc5ea2a4dad89c4433a79820cfad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куйбышевская железная дорога, авто, ржд, уфа, архангельский район, стерлитамак, дтп, происшествия