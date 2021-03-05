https://ria.ru/20210305/dsnv-1600014424.html

Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T06:01

2021-03-05T06:01

2021-03-05T06:01

россия

договор снв-3

договор по открытому небу

анатолий антонов

москва

вашингтон (город)

сша

политика

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Принципиально важно, что одним из первых шагов Дж.Байден поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет", - добавил он."Последние годы мы неоднократно говорили о востребованности пролонгации Договора. Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил. Твердо убеждены, что сохранение ДСНВ отвечает национальным интересам России и США", - добавил Антонов.По его словам, лишь в последний момент двум великим державам удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения."У нас были серьезные опасения, что после грубых ошибок с американской стороны по разрушению договоров по ПРО и РСМД, выходу из ДОН (Договор по открытому небу - ред.), усиления неопределенности в отношении перспектив вступления ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.) в силу нежелания США ратифицировать этот договор такая же печальная судьба постигнет ДСНВ", - сказал Антонов."Это чревато непредсказуемостью в отношениях между двумя крупнейшими державами, сломом механизма поддержания диалога по ракетно-ядерным вооружениям. Подчеркну, что ДСНВ имеет международное измерение. Соглашение подтверждает решимость Москвы и Вашингтона выполнять разоруженческие обязательства в рамках ДНЯО, который однозначно говорит о важности продолжения соответствующих переговоров", - продолжил посол.По его словам, продление ДСНВ крайне важно накануне обзорной Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна пройти в этом году.

https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600014117.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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россия, договор снв-3, договор по открытому небу, анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, политика