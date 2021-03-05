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Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:01
2021-03-05T06:01
россия
договор снв-3
договор по открытому небу
анатолий антонов
москва
вашингтон (город)
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Принципиально важно, что одним из первых шагов Дж.Байден поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет", - добавил он."Последние годы мы неоднократно говорили о востребованности пролонгации Договора. Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил. Твердо убеждены, что сохранение ДСНВ отвечает национальным интересам России и США", - добавил Антонов.По его словам, лишь в последний момент двум великим державам удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения."У нас были серьезные опасения, что после грубых ошибок с американской стороны по разрушению договоров по ПРО и РСМД, выходу из ДОН (Договор по открытому небу - ред.), усиления неопределенности в отношении перспектив вступления ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.) в силу нежелания США ратифицировать этот договор такая же печальная судьба постигнет ДСНВ", - сказал Антонов."Это чревато непредсказуемостью в отношениях между двумя крупнейшими державами, сломом механизма поддержания диалога по ракетно-ядерным вооружениям. Подчеркну, что ДСНВ имеет международное измерение. Соглашение подтверждает решимость Москвы и Вашингтона выполнять разоруженческие обязательства в рамках ДНЯО, который однозначно говорит о важности продолжения соответствующих переговоров", - продолжил посол.По его словам, продление ДСНВ крайне важно накануне обзорной Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна пройти в этом году.
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
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россия
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россия, договор снв-3, договор по открытому небу, анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, политика

Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

06:01 05.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы положительно воспринимаем сигналы из Белого дома и госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контролю над вооружениями - ред.)", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ" в четверг. Текст выступления посла распространило посольство.
"Принципиально важно, что одним из первых шагов Дж.Байден поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет", - добавил он.
"Последние годы мы неоднократно говорили о востребованности пролонгации Договора. Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил. Твердо убеждены, что сохранение ДСНВ отвечает национальным интересам России и США", - добавил Антонов.
По его словам, лишь в последний момент двум великим державам удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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"У нас были серьезные опасения, что после грубых ошибок с американской стороны по разрушению договоров по ПРО и РСМД, выходу из ДОН (Договор по открытому небу - ред.), усиления неопределенности в отношении перспектив вступления ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.) в силу нежелания США ратифицировать этот договор такая же печальная судьба постигнет ДСНВ", - сказал Антонов.
"Это чревато непредсказуемостью в отношениях между двумя крупнейшими державами, сломом механизма поддержания диалога по ракетно-ядерным вооружениям. Подчеркну, что ДСНВ имеет международное измерение. Соглашение подтверждает решимость Москвы и Вашингтона выполнять разоруженческие обязательства в рамках ДНЯО, который однозначно говорит о важности продолжения соответствующих переговоров", - продолжил посол.
По его словам, продление ДСНВ крайне важно накануне обзорной Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна пройти в этом году.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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РоссияДоговор СНВ-3Договор по открытому небуАнатолий АнтоновМоскваВашингтон (город)СШАПолитика
 
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