https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html
Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны
Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны
Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:01
2021-03-05T14:01
2021-03-05T14:12
достопримечательности
туризм
республика саха (якутия)
туризм
соловки
природный парк "ленские столбы"
чукотка
остров врангеля (россия)
новости - туризм
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https://cdn21.img.ria.ru/images/17606/21/176062131_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_d7b208c395f98c8ec6e921dcd1926867.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.Долина гейзеров на Камчатке возглавила список. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Его соль и грязь считается лечебной. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае.Ленские столбы в Якутии и а замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.А в десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.
https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html
республика саха (якутия)
соловки
чукотка
остров врангеля (россия)
архангельская область
республика калмыкия
республика алтай
саратовская область
камчатский край
хабаровский край
приморский край
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достопримечательности, республика саха (якутия), туризм, соловки, природный парк "ленские столбы", чукотка, остров врангеля (россия), новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), архангельская область, республика калмыкия, республика алтай, саратовская область, камчатский край, хабаровский край, приморский край
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.
Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.
Долина гейзеров на Камчатке возглавила список. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Его соль и грязь считается лечебной. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае.
Ленские столбы в Якутии и а замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.
А в десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.