https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html

Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:01

2021-03-05T14:01

2021-03-05T14:12

достопримечательности

туризм

республика саха (якутия)

туризм

соловки

природный парк "ленские столбы"

чукотка

остров врангеля (россия)

новости - туризм

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.Долина гейзеров на Камчатке возглавила список. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Его соль и грязь считается лечебной. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае.Ленские столбы в Якутии и а замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.А в десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.

https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html

республика саха (якутия)

соловки

чукотка

остров врангеля (россия)

архангельская область

республика калмыкия

республика алтай

саратовская область

камчатский край

хабаровский край

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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