Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html
Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны
Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны
Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:01
2021-03-05T14:12
достопримечательности
туризм
республика саха (якутия)
туризм
соловки
природный парк "ленские столбы"
чукотка
остров врангеля (россия)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/17606/21/176062131_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_d7b208c395f98c8ec6e921dcd1926867.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.Долина гейзеров на Камчатке возглавила список. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Его соль и грязь считается лечебной. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае.Ленские столбы в Якутии и а замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.А в десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.
https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html
республика саха (якутия)
соловки
чукотка
остров врангеля (россия)
архангельская область
республика калмыкия
республика алтай
саратовская область
камчатский край
хабаровский край
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/17606/21/176062131_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_a28a031e0047f39bcb894e34f4d649f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достопримечательности, республика саха (якутия), туризм, соловки, природный парк "ленские столбы", чукотка, остров врангеля (россия), новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), архангельская область, республика калмыкия, республика алтай, саратовская область, камчатский край, хабаровский край, приморский край

Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

14:01 05.03.2021 (обновлено: 14:12 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкДолина гейзеров
Долина гейзеров - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены достопримечательности в разных регионах нашей страны, которые показались россиянам наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.
Эксперты опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.
Долина гейзеров на Камчатке возглавила список. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Его соль и грязь считается лечебной. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае.
Ленские столбы в Якутии и а замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.
А в десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.
Тува - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00Туризм
Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува
 
ТуризмДостопримечательностиРеспублика Саха (Якутия)ТуризмСоловкиПриродный парк "Ленские столбы"ЧукоткаОстров Врангеля (Россия)Новости - ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)Архангельская областьРеспублика КалмыкияРеспублика АлтайСаратовская областьКамчатский крайХабаровский крайПриморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния