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Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за частот
Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за частот
В Минцифры не допустят отключения интернета у некоторых пользователей, в крайнем случае там проработают альтернативные способы выхода в Сеть, заявил РИА Новости РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:17
2021-03-05T20:17
максут шадаев
интернет
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Минцифры не допустят отключения интернета у некоторых пользователей, в крайнем случае там проработают альтернативные способы выхода в Сеть, заявил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.Так он прокомментировал публикацию в РБК, которое со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц. Этот диапазон используют для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили о продлении разрешений, но пока не получили его.Глава Минцифры подтвердил, что силовые ведомства действительно пока не согласовали продление разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета.Шадаев уточнил, что для регулярного выхода в Сеть их используют менее ста тысяч абонентов.Он подчеркнул, что ведомство обсуждает с силовиками возможные условия для пролонгации разрешений и одновременно прорабатывает с операторами меры по недопущению отключения абонентов."Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", — заключил министр.
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максут шадаев, интернет, технологии

Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за частот

20:17 05.03.2021
 
© Fotolia / salita2010Интернет-маршрутизатор
Интернет-маршрутизатор - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Fotolia / salita2010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Минцифры не допустят отключения интернета у некоторых пользователей, в крайнем случае там проработают альтернативные способы выхода в Сеть, заявил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.
Так он прокомментировал публикацию в РБК, которое со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц. Этот диапазон используют для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили о продлении разрешений, но пока не получили его.
Глава Минцифры подтвердил, что силовые ведомства действительно пока не согласовали продление разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета.
Шадаев уточнил, что для регулярного выхода в Сеть их используют менее ста тысяч абонентов.
Он подчеркнул, что ведомство обсуждает с силовиками возможные условия для пролонгации разрешений и одновременно прорабатывает с операторами меры по недопущению отключения абонентов.
"Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", — заключил министр.
Чат бот - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 07:21
Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами
 
Максут ШадаевИнтернетТехнологии
 
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