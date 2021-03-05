https://ria.ru/20210305/digital-minister-1600153122.html

Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за частот

Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за частот

В Минцифры не допустят отключения интернета у некоторых пользователей, в крайнем случае там проработают альтернативные способы выхода в Сеть, заявил РИА Новости РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:17

2021-03-05T20:17

2021-03-05T20:17

максут шадаев

интернет

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Минцифры не допустят отключения интернета у некоторых пользователей, в крайнем случае там проработают альтернативные способы выхода в Сеть, заявил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.Так он прокомментировал публикацию в РБК, которое со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц. Этот диапазон используют для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили о продлении разрешений, но пока не получили его.Глава Минцифры подтвердил, что силовые ведомства действительно пока не согласовали продление разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета.Шадаев уточнил, что для регулярного выхода в Сеть их используют менее ста тысяч абонентов.Он подчеркнул, что ведомство обсуждает с силовиками возможные условия для пролонгации разрешений и одновременно прорабатывает с операторами меры по недопущению отключения абонентов."Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", — заключил министр.

https://ria.ru/20210226/internet-boty-1599029145.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, интернет, технологии