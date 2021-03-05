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Наука
https://ria.ru/20210305/dgtu-1599931172.html
Тело, как улика: ученые изучают жизнь слонов по шерстинке с хвоста
Тело, как улика: ученые изучают жизнь слонов по шерстинке с хвоста
Впервые исследовать "летопись" здоровья слонов, хранящуюся в их шерсти, смогли ученые из Японии и Индии. Значение использованной ими методики для ветеринарных... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:00
2021-03-05T09:00
наука
университетская наука
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донской государственный технический университет
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Впервые исследовать "летопись" здоровья слонов, хранящуюся в их шерсти, смогли ученые из Японии и Индии. Значение использованной ими методики для ветеринарных исследований РИА Новости объяснил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета (ДГТУ), профессор Алексей Ермаков.Группа исследователей из университета Киото (Япония) и Индийского научного института предложила метод исследования "биографии" слонов — как диких, так и домашних. Принцип метода — определение уровня гормона стресса, кортизола, накапливающегося в шерсти животных.Кортизол, выделяемый корой надпочечников как сигнал к сохранению энергетических ресурсов организма, попадает в волосы из капиллярных кровеносных сосудов. По словам ученых, анализ накопления кортизола в шерсти уже используется в исследованиях некоторых видов млекопитающих, но для слонов он был применен впервые.Ученые взяли шерсть с хвоста у шести слонов, разделили ее на участки, соответствующие среднемесячному росту, измельчили и подвергли иммуноферментному анализу. Благодаря тому, что слоны, принимавшие участие в исследовании, долгие годы живут в зоопарке под наблюдением, ученым удалось сопоставить уровень кортизола с различными событиями в жизни животных — болезнями, сменой партнера, воспитанием потомства и другими."Выборка в текущем исследовании невелика. Кроме того, чтобы понять, какой именно стресс привел к выбросу кортизола у животных, не находящихся под длительным наблюдением, потребуется еще множество исследований. Данные о выделениях кортизола могут быть дополнительным инструментом для ретроспективного определения уровня стресса, пережитого животным", — отметил Алексей Ермаков.Также, по словам авторов исследования, они впервые измерили скорость роста шерсти у слона —она составляет от 10,83 до 20,00 мм в месяц.
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университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет

Тело, как улика: ученые изучают жизнь слонов по шерстинке с хвоста

09:00 05.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАзиатские слоны в Московском зоопарке
Азиатские слоны в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Впервые исследовать "летопись" здоровья слонов, хранящуюся в их шерсти, смогли ученые из Японии и Индии. Значение использованной ими методики для ветеринарных исследований РИА Новости объяснил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета (ДГТУ), профессор Алексей Ермаков.
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Группа исследователей из университета Киото (Япония) и Индийского научного института предложила метод исследования "биографии" слонов — как диких, так и домашних. Принцип метода — определение уровня гормона стресса, кортизола, накапливающегося в шерсти животных.
Кортизол, выделяемый корой надпочечников как сигнал к сохранению энергетических ресурсов организма, попадает в волосы из капиллярных кровеносных сосудов. По словам ученых, анализ накопления кортизола в шерсти уже используется в исследованиях некоторых видов млекопитающих, но для слонов он был применен впервые.

"Волос растет линейно и на нем отражаются многие изменения, происходящие в организме. Подобно анализу годичных колец на деревьях, можно заглянуть в прошлое любых видов животных с шерстью или чешуей. Предложенная методика интересна, ее авторы должны были решить ряд трудностей — например, учесть неравномерность распределения кортизола по волосу", — рассказал Алексей Ермаков.

Ученые взяли шерсть с хвоста у шести слонов, разделили ее на участки, соответствующие среднемесячному росту, измельчили и подвергли иммуноферментному анализу. Благодаря тому, что слоны, принимавшие участие в исследовании, долгие годы живут в зоопарке под наблюдением, ученым удалось сопоставить уровень кортизола с различными событиями в жизни животных — болезнями, сменой партнера, воспитанием потомства и другими.
"Выборка в текущем исследовании невелика. Кроме того, чтобы понять, какой именно стресс привел к выбросу кортизола у животных, не находящихся под длительным наблюдением, потребуется еще множество исследований. Данные о выделениях кортизола могут быть дополнительным инструментом для ретроспективного определения уровня стресса, пережитого животным", — отметил Алексей Ермаков.
Также, по словам авторов исследования, они впервые измерили скорость роста шерсти у слона —она составляет от 10,83 до 20,00 мм в месяц.
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