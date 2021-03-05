https://ria.ru/20210305/dgtu-1599931172.html

Тело, как улика: ученые изучают жизнь слонов по шерстинке с хвоста

Тело, как улика: ученые изучают жизнь слонов по шерстинке с хвоста

Впервые исследовать "летопись" здоровья слонов, хранящуюся в их шерсти, смогли ученые из Японии и Индии. Значение использованной ими методики для ветеринарных... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:00

2021-03-05T09:00

2021-03-05T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Впервые исследовать "летопись" здоровья слонов, хранящуюся в их шерсти, смогли ученые из Японии и Индии. Значение использованной ими методики для ветеринарных исследований РИА Новости объяснил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета (ДГТУ), профессор Алексей Ермаков.Группа исследователей из университета Киото (Япония) и Индийского научного института предложила метод исследования "биографии" слонов — как диких, так и домашних. Принцип метода — определение уровня гормона стресса, кортизола, накапливающегося в шерсти животных.Кортизол, выделяемый корой надпочечников как сигнал к сохранению энергетических ресурсов организма, попадает в волосы из капиллярных кровеносных сосудов. По словам ученых, анализ накопления кортизола в шерсти уже используется в исследованиях некоторых видов млекопитающих, но для слонов он был применен впервые.Ученые взяли шерсть с хвоста у шести слонов, разделили ее на участки, соответствующие среднемесячному росту, измельчили и подвергли иммуноферментному анализу. Благодаря тому, что слоны, принимавшие участие в исследовании, долгие годы живут в зоопарке под наблюдением, ученым удалось сопоставить уровень кортизола с различными событиями в жизни животных — болезнями, сменой партнера, воспитанием потомства и другими."Выборка в текущем исследовании невелика. Кроме того, чтобы понять, какой именно стресс привел к выбросу кортизола у животных, не находящихся под длительным наблюдением, потребуется еще множество исследований. Данные о выделениях кортизола могут быть дополнительным инструментом для ретроспективного определения уровня стресса, пережитого животным", — отметил Алексей Ермаков.Также, по словам авторов исследования, они впервые измерили скорость роста шерсти у слона —она составляет от 10,83 до 20,00 мм в месяц.

https://ria.ru/20190528/1555040536.html

https://ria.ru/20190709/1556357087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет