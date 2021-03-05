СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях
10:54 05.03.2021 (обновлено: 10:56 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 3 марта в СМИ Новосибирской области появилась информация и видео о том, что в городе Бердске пьяный мужчина ударил пожилую женщину. Говорится, что женщина перенесла инсульт и после болезни медленно передвигается.
Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку. Как установило следствие, днем в микрорайоне "Северный" Бердска подозреваемый, будучи пьяным, случайно встретил во дворе дома 81-летнюю женщину. Он без причины ударил ее ногой, затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз ударил ее.
"По данному факту... проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину", - сообщается на сайте.
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Отмечается, что в настоящий момент мужчина задержан.
"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется на сайте.