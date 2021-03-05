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СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях
СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:54
2021-03-05T10:56
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 3 марта в СМИ Новосибирской области появилась информация и видео о том, что в городе Бердске пьяный мужчина ударил пожилую женщину. Говорится, что женщина перенесла инсульт и после болезни медленно передвигается.Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку. Как установило следствие, днем в микрорайоне "Северный" Бердска подозреваемый, будучи пьяным, случайно встретил во дворе дома 81-летнюю женщину. Он без причины ударил ее ногой, затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз ударил ее.Отмечается, что в настоящий момент мужчина задержан.
https://ria.ru/20210226/rebenok-1599187389.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях

10:54 05.03.2021 (обновлено: 10:56 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 3 марта в СМИ Новосибирской области появилась информация и видео о том, что в городе Бердске пьяный мужчина ударил пожилую женщину. Говорится, что женщина перенесла инсульт и после болезни медленно передвигается.
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Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку. Как установило следствие, днем в микрорайоне "Северный" Бердска подозреваемый, будучи пьяным, случайно встретил во дворе дома 81-летнюю женщину. Он без причины ударил ее ногой, затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз ударил ее.
"По данному факту... проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину", - сообщается на сайте.
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Отмечается, что в настоящий момент мужчина задержан.
"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется на сайте.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
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