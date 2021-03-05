https://ria.ru/20210305/delo-1600038813.html

СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях

СК возбудил дело против мужчины, который избил женщину на костылях

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:54

2021-03-05T10:54

2021-03-05T10:56

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины из Бердска, который на видео бьет ногой пожилую женщину с костылями, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 3 марта в СМИ Новосибирской области появилась информация и видео о том, что в городе Бердске пьяный мужчина ударил пожилую женщину. Говорится, что женщина перенесла инсульт и после болезни медленно передвигается.Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку. Как установило следствие, днем в микрорайоне "Северный" Бердска подозреваемый, будучи пьяным, случайно встретил во дворе дома 81-летнюю женщину. Он без причины ударил ее ногой, затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз ударил ее.Отмечается, что в настоящий момент мужчина задержан.

https://ria.ru/20210226/rebenok-1599187389.html

https://ria.ru/20210225/sud-1598982970.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия