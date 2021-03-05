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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210305/chekhiya-1599997645.html
"Москва предупреждала". Раскол в православном мире вышел на новый уровень
"Москва предупреждала". Раскол в православном мире вышел на новый уровень
В христианском мире разгорается очередной конфликт. На этот раз вокруг Православной церкви Чешских земель и Словакии. Константинопольский патриарх Варфоломей... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:00
2021-03-05T08:13
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
московский патриархат
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
чехия
стамбул
словакия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Олег Налисник. В христианском мире разгорается очередной конфликт. На этот раз вокруг Православной церкви Чешских земель и Словакии. Константинопольский патриарх Варфоломей пригрозил отнять у нее грамоту об автокефалии, выданную в 1990-е. О том, чем чреват спор для верующих и почему церковная Прага уповает на помощь Москвы, — в материале РИА Новости.Тысячелетний казусЗнаменитые просветители славян и "отцы русской письменности" Кирилл и Мефодий на самом деле восточным славянам не проповедовали. Их в середине IX века позвал для христианской миссии король Моравии Ростислав. Он отправил об этом послание в Константинополь.Удивительно, но решение Ростислава аукнулось православным чехам спустя 11 веков. Духовенство и верующие вовсю обсуждают недавнее письмо константинопольского патриарха Варфоломея одному из чешских епископов."Ваша Церковь вопреки договоренностям продолжает доныне под разными предлогами чинить препоны и не реагировать на естественное требование Вселенского патриархата привести устав Православной церкви Чехии и Словакии в соответствие условиям томоса о предоставлении канонической автокефалии, что не может оставаться без неприятных последствий", — пишет патриарх.За витиеватыми фразами, понятными лишь священнослужителям, кроется простая мысль. Фанар (административный центр Константинопольского патриархата в Стамбуле) хочет подчинить себе автокефальную Чешскую церковь. И для этого обратился к средневековой истории.Это сейчас Чешская церковь, пожалуй, самая малочисленная среди поместных: всего четыре епархии, шесть епископов и примерно 500 тысяч мирян. А в первые века своего существования, после миссии Кирилла и Мефодия, она была одной из крупнейших в Европе.Но тогда христианство еще не разделилось на католичество и православие. Поэтому первого епископа — Мефодия — в IX веке назначил римский папа. В веке XXI на звание "восточного папы" и единоличного лидера всех православных претендует константинопольский патриарх Варфоломей.И он же утверждает, что без томоса от Константинополя не может существовать ни одна из поместных церквей мира. Поэтому в 1998 году Варфоломей выдал чехам соответствующую грамоту. Теперь грозится ее отозвать.Похожее письмо он уже направлял в Прагу в 2012-м. Но в то время его угрозы не восприняли всерьез. Теперь все иначе: после того как в 2018-м Варфоломей выдал томос украинским раскольникам и отнял аналогичный документ у Архиепископии русских приходов в Западной Европе, автокефалия стала инструментом давления.Тогда русская архиепископия раскололась. И большая часть этой структуры, основанной после революции в России выходцами из Московского патриархата, ушла в Русскую православную церковь.Москве же благодарны за "каноническую свободу" и чехи. В 1951 году патриарх Алексий I издал указ о формировании Православной церкви Чехословакии на основе приходов, созданных русскими священниками еще в XIX веке. До этого Чехия была целиком католической.То есть у Чешской церкви фактически два томоса. Один от Москвы — именно русское духовенство обратило чехов в православие. Другой от Константинополя — просто потому, что в IX веке светский князь Ростислав попросил светского императора Византии (не патриарха!) прислать миссионеров.Нарушение церковных границВпрочем, большинство прихожан Чешской церкви не признают грамоту Фанара. И неспроста: в отличие от московского томоса она ограничивает свободу. Например, наиболее важные вопросы решаются только с одобрения константинопольского патриарха. Он же главный судья для епископов. Кроме того, святое миро, которым помазывают при крещении, духовенство получает тоже из Стамбула.Пражский томос похож на тот, что получили украинские раскольники. В некоторых пунктах, например о святом масле и суде, совпадает дословно.И там, и там речь шла о противодействии Москве. В случае с Чехией это вылилось в большой скандал, связанный с избранием нового предстоятеля в 2013 году. Константинополь открыто вмешался в выборы: направил двух митрополитов в качестве "наблюдателей с правом решающего голоса". Из-за этого заседание собора несколько раз прерывалось.Проблему решили лишь при содействии Московского патриархата. Русская церковь уговорила Фанар "дать собору право самостоятельно избрать предстоятеля". Им стал митрополит Ростислав. Однако Константинополь не признавал его вплоть до 2016 года.Вот и сейчас письмо с угрозой отнять томос патриарх Варфоломей направил не ему, а архиепископу Пражскому Михаилу (Дандару). Больше всего Фанар возмутило желание Чешской церкви отпраздновать "70-летие предоставления автокефалии Русской церковью". В Стамбуле прямо заявили, что дарованная Москвой независимость "мнимая" и, мол, РПЦ сама обязана автокефалией Константинополю.Как и на Украине, Фанар довольно быстро подкрепил угрозы делом: стал создавать свои приходы. Еще в 2019-м в Праге зарегистрировали "духовный центр". Его уставная цель — "объединение и окормление всех православных на территории Чехии". По факту и по документам это небольшой монастырь, в котором служит лишь один священник. Теперь плацдарм Фанара в Чехии расширяется."Пошел вразнос"Это не единственная попытка Константинопольской церкви вмешаться во внутренние дела православных собратьев. Несколько месяцев назад патриарх Варфоломей рукоположил в священники диакона Грузинской церкви (ГПЦ) Ираклия Джинджолава. Потом тот возглавил грузинскую общину в Стамбуле. Церковный Тбилиси возмутился: по канонам нужно было разрешение Грузинского патриархата о переходе священнослужителя в другую юрисдикцию. Греческие СМИ писали, что Фанар хочет заманить к себе грузинскую диаспору.ГПЦ призвала грузинских политиков и дипломатов не посещать службы в храмах Константинопольского патриархата. А в феврале началось официальное разбирательство по этому вопросу. В православном мире заговорили об очередной точке раскола.Проблему усиливает и то, что Грузинская церковь на данный момент придерживается нейтралитета по украинскому вопросу, Фанар же пытается переманить ее на свою сторону. Возможно, дело дойдет до шантажа томосом, как с Чешской церковью.Константинопольский патриархат тоже выдал Тбилиси грамоту об автокефалии — в 1990 году. Основанием послужило то, что в XVIII веке, когда Грузия вошла в состав Российской империи, ГПЦ формально перестала существовать. После революции она получила независимость от Москвы — уже вторую. Грузинская церковь — одна из древнейших, основана в IV веке. Первую независимость она получила в 457 году от… Антиохийской церкви. Однако Фанар настаивал на новом томосе на основании того, что Константинопольская церковь будто бы "первая среди церквей".Причем и в 1990 году фанариоты хотели дать грамоту, где Грузинская церковь, несмотря на многовековую историю, именовалась "молодой" (так же потом поступят с чехами и украинцами). И тем самым наделить полуавтономным статусом. Но грузинские иерархи во главе с патриархом Илией отстояли свои права."Удивительно, что Фанар только сейчас добрался до этого инструмента. Ведь еще с начала XX века там считают, что все автокефалии исходят от константинопольского патриарха. Поэтому томосы Грузинской и Чешской церкви были, по сути, навязаны по политическим причинам", — говорит Аркадий Малер — политолог, исследующий взаимоотношения в православном мире.Так же греки выдали томос Польской церкви, хотя реально независимость ей предоставил Московский патриархат. Полякам, как и чехам, отмечает эксперт, трудно отбиваться от атак Константинополя. В отличие от грузин, у которых церковь довольно многочисленная и влиятельная."После украинских событий Фанар пошел, что называется, вразнос и предъявляет претензии всем, несогласным с тем, что творится на Украине, или придерживающимся нейтралитета. Речь идет в том числе о балканских церквах: Сербской, Болгарской, Румынской и Албанской", — уточняет специалист.В итоге вполне возможно создание на их территориях епархий Константинопольского патриархата, что приведет к еще большему расколу в православном мире. По словам Малера, такая политика Фанара неизбежна. И еще до начала драматических событий Москва предупреждала об этом своих собратьев.
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константинопольский патриархат, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, чехия, стамбул, словакия, прага, грузия, справки

"Москва предупреждала". Раскол в православном мире вышел на новый уровень

08:00 05.03.2021 (обновлено: 08:13 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Олег Налисник. В христианском мире разгорается очередной конфликт. На этот раз вокруг Православной церкви Чешских земель и Словакии. Константинопольский патриарх Варфоломей пригрозил отнять у нее грамоту об автокефалии, выданную в 1990-е. О том, чем чреват спор для верующих и почему церковная Прага уповает на помощь Москвы, — в материале РИА Новости.

Тысячелетний казус

Знаменитые просветители славян и "отцы русской письменности" Кирилл и Мефодий на самом деле восточным славянам не проповедовали. Их в середине IX века позвал для христианской миссии король Моравии Ростислав. Он отправил об этом послание в Константинополь.
Удивительно, но решение Ростислава аукнулось православным чехам спустя 11 веков. Духовенство и верующие вовсю обсуждают недавнее письмо константинопольского патриарха Варфоломея одному из чешских епископов.
"Ваша Церковь вопреки договоренностям продолжает доныне под разными предлогами чинить препоны и не реагировать на естественное требование Вселенского патриархата привести устав Православной церкви Чехии и Словакии в соответствие условиям томоса о предоставлении канонической автокефалии, что не может оставаться без неприятных последствий", — пишет патриарх.
За витиеватыми фразами, понятными лишь священнослужителям, кроется простая мысль. Фанар (административный центр Константинопольского патриархата в Стамбуле) хочет подчинить себе автокефальную Чешскую церковь. И для этого обратился к средневековой истории.
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Это сейчас Чешская церковь, пожалуй, самая малочисленная среди поместных: всего четыре епархии, шесть епископов и примерно 500 тысяч мирян. А в первые века своего существования, после миссии Кирилла и Мефодия, она была одной из крупнейших в Европе.
Но тогда христианство еще не разделилось на католичество и православие. Поэтому первого епископа — Мефодия — в IX веке назначил римский папа. В веке XXI на звание "восточного папы" и единоличного лидера всех православных претендует константинопольский патриарх Варфоломей.
И он же утверждает, что без томоса от Константинополя не может существовать ни одна из поместных церквей мира. Поэтому в 1998 году Варфоломей выдал чехам соответствующую грамоту. Теперь грозится ее отозвать.
Похожее письмо он уже направлял в Прагу в 2012-м. Но в то время его угрозы не восприняли всерьез. Теперь все иначе: после того как в 2018-м Варфоломей выдал томос украинским раскольникам и отнял аналогичный документ у Архиепископии русских приходов в Западной Европе, автокефалия стала инструментом давления.
Тогда русская архиепископия раскололась. И большая часть этой структуры, основанной после революции в России выходцами из Московского патриархата, ушла в Русскую православную церковь.
Москве же благодарны за "каноническую свободу" и чехи. В 1951 году патриарх Алексий I издал указ о формировании Православной церкви Чехословакии на основе приходов, созданных русскими священниками еще в XIX веке. До этого Чехия была целиком католической.
То есть у Чешской церкви фактически два томоса. Один от Москвы — именно русское духовенство обратило чехов в православие. Другой от Константинополя — просто потому, что в IX веке светский князь Ростислав попросил светского императора Византии (не патриарха!) прислать миссионеров.
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге

Нарушение церковных границ

Впрочем, большинство прихожан Чешской церкви не признают грамоту Фанара. И неспроста: в отличие от московского томоса она ограничивает свободу. Например, наиболее важные вопросы решаются только с одобрения константинопольского патриарха. Он же главный судья для епископов. Кроме того, святое миро, которым помазывают при крещении, духовенство получает тоже из Стамбула.
Пражский томос похож на тот, что получили украинские раскольники. В некоторых пунктах, например о святом масле и суде, совпадает дословно.
И там, и там речь шла о противодействии Москве. В случае с Чехией это вылилось в большой скандал, связанный с избранием нового предстоятеля в 2013 году. Константинополь открыто вмешался в выборы: направил двух митрополитов в качестве "наблюдателей с правом решающего голоса". Из-за этого заседание собора несколько раз прерывалось.
Проблему решили лишь при содействии Московского патриархата. Русская церковь уговорила Фанар "дать собору право самостоятельно избрать предстоятеля". Им стал митрополит Ростислав. Однако Константинополь не признавал его вплоть до 2016 года.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Чешских земель и Словакии Ростислав
Митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав
Вот и сейчас письмо с угрозой отнять томос патриарх Варфоломей направил не ему, а архиепископу Пражскому Михаилу (Дандару). Больше всего Фанар возмутило желание Чешской церкви отпраздновать "70-летие предоставления автокефалии Русской церковью". В Стамбуле прямо заявили, что дарованная Москвой независимость "мнимая" и, мол, РПЦ сама обязана автокефалией Константинополю.
Как и на Украине, Фанар довольно быстро подкрепил угрозы делом: стал создавать свои приходы. Еще в 2019-м в Праге зарегистрировали "духовный центр". Его уставная цель — "объединение и окормление всех православных на территории Чехии". По факту и по документам это небольшой монастырь, в котором служит лишь один священник. Теперь плацдарм Фанара в Чехии расширяется.

"Пошел вразнос"

Это не единственная попытка Константинопольской церкви вмешаться во внутренние дела православных собратьев. Несколько месяцев назад патриарх Варфоломей рукоположил в священники диакона Грузинской церкви (ГПЦ) Ираклия Джинджолава. Потом тот возглавил грузинскую общину в Стамбуле. Церковный Тбилиси возмутился: по канонам нужно было разрешение Грузинского патриархата о переходе священнослужителя в другую юрисдикцию. Греческие СМИ писали, что Фанар хочет заманить к себе грузинскую диаспору.
ГПЦ призвала грузинских политиков и дипломатов не посещать службы в храмах Константинопольского патриархата. А в феврале началось официальное разбирательство по этому вопросу. В православном мире заговорили об очередной точке раскола.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкКатоликос — Патриарх всея Грузии Илия II во время праздничной пасхальной службы в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси 8 апреля 2018-го
Католикос - патриарх всея Грузии Илия Второй во время праздничной пасхальной службы в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. 8 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Стрингер
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Католикос — Патриарх всея Грузии Илия II во время праздничной пасхальной службы в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси 8 апреля 2018-го
Проблему усиливает и то, что Грузинская церковь на данный момент придерживается нейтралитета по украинскому вопросу, Фанар же пытается переманить ее на свою сторону. Возможно, дело дойдет до шантажа томосом, как с Чешской церковью.
Константинопольский патриархат тоже выдал Тбилиси грамоту об автокефалии — в 1990 году. Основанием послужило то, что в XVIII веке, когда Грузия вошла в состав Российской империи, ГПЦ формально перестала существовать. После революции она получила независимость от Москвы — уже вторую. Грузинская церковь — одна из древнейших, основана в IV веке. Первую независимость она получила в 457 году от… Антиохийской церкви. Однако Фанар настаивал на новом томосе на основании того, что Константинопольская церковь будто бы "первая среди церквей".
Причем и в 1990 году фанариоты хотели дать грамоту, где Грузинская церковь, несмотря на многовековую историю, именовалась "молодой" (так же потом поступят с чехами и украинцами). И тем самым наделить полуавтономным статусом. Но грузинские иерархи во главе с патриархом Илией отстояли свои права.
"Удивительно, что Фанар только сейчас добрался до этого инструмента. Ведь еще с начала XX века там считают, что все автокефалии исходят от константинопольского патриарха. Поэтому томосы Грузинской и Чешской церкви были, по сути, навязаны по политическим причинам", — говорит Аркадий Малер — политолог, исследующий взаимоотношения в православном мире.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Варшавский и всей Польши Савва
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва
Так же греки выдали томос Польской церкви, хотя реально независимость ей предоставил Московский патриархат. Полякам, как и чехам, отмечает эксперт, трудно отбиваться от атак Константинополя. В отличие от грузин, у которых церковь довольно многочисленная и влиятельная.
"После украинских событий Фанар пошел, что называется, вразнос и предъявляет претензии всем, несогласным с тем, что творится на Украине, или придерживающимся нейтралитета. Речь идет в том числе о балканских церквах: Сербской, Болгарской, Румынской и Албанской", — уточняет специалист.
В итоге вполне возможно создание на их территориях епархий Константинопольского патриархата, что приведет к еще большему расколу в православном мире. По словам Малера, такая политика Фанара неизбежна. И еще до начала драматических событий Москва предупреждала об этом своих собратьев.
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваЧехияСтамбулСловакияПрагаГрузияСправки
 
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