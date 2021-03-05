https://ria.ru/20210305/chat-1600114486.html
Сибиряка засудили за ругань на латыни в WhatsApp
Сибиряка засудили за ругань на латыни в WhatsApp
В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:10
2021-03-05T17:10
2021-03-05T19:42
новосибирск
соцсети
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_e1ae920b5c4c21347694bef56ca672d6.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный портал NGS.По данным издания, за это ему назначили штраф в три тысячи рублей. Вторую участницу конфликта, которая также оскорбляла одного из дольщиков, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч.Оба ответчика намерены оспорить штраф. Мужчина заявил порталу, что считает наказание несправедливым."Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни <…>. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке", — сказал он.Поведение оппонента он назвал деструктивным.Вторая участница конфликта заявила, что подаст апелляцию, так как "даже не материла" дольщика.Сам истец тоже остался недоволен решением суда. Как отмечает издание, он уже подал апелляцию и намерен взыскать с оскорбивших его участников группы в WhatsApp по 200 тысяч рублей за "масштабные моральные страдания".
https://ria.ru/20201118/chat-1585097040.html
https://ria.ru/20201222/konflikt-1590310871.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_122:0:2063:1456_1920x0_80_0_0_34cb5baf0cfea330bff0f125e23240d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, соцсети, общество, происшествия
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
В Новосибирске
суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp
. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный портал NGS
.
По данным издания, за это ему назначили штраф в три тысячи рублей. Вторую участницу конфликта, которая также оскорбляла одного из дольщиков, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч.
Оба ответчика намерены оспорить штраф. Мужчина заявил порталу, что считает наказание несправедливым.
"Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни <…>. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке", — сказал он.
Поведение оппонента он назвал деструктивным.
Вторая участница конфликта заявила, что подаст апелляцию, так как "даже не материла" дольщика.
Сам истец тоже остался недоволен решением суда. Как отмечает издание, он уже подал апелляцию и намерен взыскать с оскорбивших его участников группы в WhatsApp по 200 тысяч рублей за "масштабные моральные страдания".