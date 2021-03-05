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Сибиряка засудили за ругань на латыни в WhatsApp

Сибиряка засудили за ругань на латыни в WhatsApp

В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:10

2021-03-05T17:10

2021-03-05T19:42

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. В частности, мужчина назвал оппонента "ослом" на латыни, пишет местный портал NGS.По данным издания, за это ему назначили штраф в три тысячи рублей. Вторую участницу конфликта, которая также оскорбляла одного из дольщиков, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч.Оба ответчика намерены оспорить штраф. Мужчина заявил порталу, что считает наказание несправедливым."Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни <…>. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке", — сказал он.Поведение оппонента он назвал деструктивным.Вторая участница конфликта заявила, что подаст апелляцию, так как "даже не материла" дольщика.Сам истец тоже остался недоволен решением суда. Как отмечает издание, он уже подал апелляцию и намерен взыскать с оскорбивших его участников группы в WhatsApp по 200 тысяч рублей за "масштабные моральные страдания".

https://ria.ru/20201118/chat-1585097040.html

https://ria.ru/20201222/konflikt-1590310871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, соцсети, общество, происшествия