https://ria.ru/20210305/chastoty-1600094367.html

В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей

В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей

Абоненты домашнего интернета не останутся без связи, перебои могут затронуть только небольшую их часть, заявил директор департамента государственной политики в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:48

2021-03-05T15:48

2021-03-05T15:48

государственная комиссия по радиочастотам

5g

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интернет

технологии

экономика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Абоненты домашнего интернета не останутся без связи, перебои могут затронуть только небольшую их часть, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.Так он прокомментировал публикацию портала РБК, который написал со ссылкой на участников рынка, что операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни будут вынуждены отключить сигнал.Как сообщает РБК, операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года. В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, могут использовать их в течение десяти лет. Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году, но разрешения операторы пока не получили.Без связи не останутся По словам Канцурова, абонентов не лишат домашнего интернета.Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). В таком случае перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).Например, весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи. Ситуация с 5GВопрос о выделении частот осложняет и планируемый в России запуск сетей 5G. Приоритетным для сетей пятого поколения называют диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но сейчас он занят не только операторами интернета, но и силовыми службами. Как заявлял в сентябре глава Минцифры Максут Шадаев, который также руководит ГКРЧ, передача этого диапазона под 5G не рассматривается. Его заместитель Олег Иванов говорил, что средства связи, работающие в диапазоне 3,4-3,8 ГГц у военных и других служб действительно очень трудно поддаются конверсии, а в некоторых случаях она невозможна. По словам Шадаева, для 5G планируется выделить диапазон 4,8-4,9 ГГц. Кроме того, сотовые операторы тестируют диапазон 25,25-27,5 ГГц, хотя, как они утверждают, его, как и диапазон 4,8-4,9 ГГц, можно использовать лишь как дополнительный к основному.В конце декабря, на последнем заседании 2020 года, ГКРЧ поручила ООО "Новые цифровые решения" (СП "Ростелекома" и "Мегафона" по 5G) представить программу мероприятий по высвобождению полосы 24,45-27,5 ГГц для сетей пятого поколения. Сделать это "Новые цифровые решения" должны во втором квартале.

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

https://ria.ru/20201224/5g-1590789805.html

https://ria.ru/20210225/antenna-1598952484.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная комиссия по радиочастотам, 5g, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, технологии, экономика