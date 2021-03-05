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В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей
В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей
Абоненты домашнего интернета не останутся без связи, перебои могут затронуть только небольшую их часть, заявил директор департамента государственной политики в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:48
2021-03-05T15:48
государственная комиссия по радиочастотам
5g
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
технологии
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Абоненты домашнего интернета не останутся без связи, перебои могут затронуть только небольшую их часть, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.Так он прокомментировал публикацию портала РБК, который написал со ссылкой на участников рынка, что операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни будут вынуждены отключить сигнал.Как сообщает РБК, операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года. В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, могут использовать их в течение десяти лет. Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году, но разрешения операторы пока не получили.Без связи не останутся По словам Канцурова, абонентов не лишат домашнего интернета.Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). В таком случае перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).Например, весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи. Ситуация с 5GВопрос о выделении частот осложняет и планируемый в России запуск сетей 5G. Приоритетным для сетей пятого поколения называют диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но сейчас он занят не только операторами интернета, но и силовыми службами. Как заявлял в сентябре глава Минцифры Максут Шадаев, который также руководит ГКРЧ, передача этого диапазона под 5G не рассматривается. Его заместитель Олег Иванов говорил, что средства связи, работающие в диапазоне 3,4-3,8 ГГц у военных и других служб действительно очень трудно поддаются конверсии, а в некоторых случаях она невозможна. По словам Шадаева, для 5G планируется выделить диапазон 4,8-4,9 ГГц. Кроме того, сотовые операторы тестируют диапазон 25,25-27,5 ГГц, хотя, как они утверждают, его, как и диапазон 4,8-4,9 ГГц, можно использовать лишь как дополнительный к основному.В конце декабря, на последнем заседании 2020 года, ГКРЧ поручила ООО "Новые цифровые решения" (СП "Ростелекома" и "Мегафона" по 5G) представить программу мероприятий по высвобождению полосы 24,45-27,5 ГГц для сетей пятого поколения. Сделать это "Новые цифровые решения" должны во втором квартале.
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
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государственная комиссия по радиочастотам, 5g, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, технологии, экономика

В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей

15:48 05.03.2021
 
© Fotolia / Piotr AdamowiczWi-fi роутер. Архивное фото
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Fotolia / Piotr Adamowicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Абоненты домашнего интернета не останутся без связи, перебои могут затронуть только небольшую их часть, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.
Так он прокомментировал публикацию портала РБК, который написал со ссылкой на участников рынка, что операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни будут вынуждены отключить сигнал.
Как сообщает РБК, операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года. В соответствии с ним компании, получившие частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, могут использовать их в течение десяти лет.
"Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики", — пояснил один из собеседников издания.
Он добавил, что продление этого срока обсуждалось с представителями комиссии еще в прошлом году, но разрешения операторы пока не получили.
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Без связи не останутся

По словам Канцурова, абонентов не лишат домашнего интернета.

"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца", — приводит его слова пресс-служба Минцифры.

Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот. Правда, для этого они должны будут своевременно поменять абонентское оборудование (модемы). В таком случае перебои со связью могут коснуться только небольшого числа пользователей (нескольких тысяч в разных регионах).
Например, весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сам позаботился об абонентах и бесплатно заменил модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.
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Ситуация с 5G

Вопрос о выделении частот осложняет и планируемый в России запуск сетей 5G. Приоритетным для сетей пятого поколения называют диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но сейчас он занят не только операторами интернета, но и силовыми службами. Как заявлял в сентябре глава Минцифры Максут Шадаев, который также руководит ГКРЧ, передача этого диапазона под 5G не рассматривается.
Его заместитель Олег Иванов говорил, что средства связи, работающие в диапазоне 3,4-3,8 ГГц у военных и других служб действительно очень трудно поддаются конверсии, а в некоторых случаях она невозможна. По словам Шадаева, для 5G планируется выделить диапазон 4,8-4,9 ГГц.
Кроме того, сотовые операторы тестируют диапазон 25,25-27,5 ГГц, хотя, как они утверждают, его, как и диапазон 4,8-4,9 ГГц, можно использовать лишь как дополнительный к основному.
В конце декабря, на последнем заседании 2020 года, ГКРЧ поручила ООО "Новые цифровые решения" (СП "Ростелекома" и "Мегафона" по 5G) представить программу мероприятий по высвобождению полосы 24,45-27,5 ГГц для сетей пятого поколения. Сделать это "Новые цифровые решения" должны во втором квартале.
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Государственная комиссия по радиочастотам5GМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ИнтернетТехнологииЭкономика
 
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