https://ria.ru/20210305/buket-1600019376.html

Эксперты раскрыли смысл языка цветов перед 8 марта

Эксперты раскрыли смысл языка цветов перед 8 марта

Язык цветов знают не многие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:20

2021-03-05T08:20

2021-03-05T17:45

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Язык цветов знают не многие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно, поскольку они часто используются на траурных мероприятиях, а молодым девушкам лучше вручать букеты пастельных и светлых оттенков, подчеркивая легкость и нежность юного возраста, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.По ее словам, цветы на 8 марта следует подбирать в соответствии с традициями, возрастом, базовыми представлениями, что чем светлее и нежнее букет, тем юнее девушка, чем сдержаннее, но в то же время насыщеннее гамма – тем женщина старше.Позицию Барановой относительно того, что при выборе букета на 8 марта следует учитывать возраст женщины, разделяет и специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова.Как утверждает эксперт, пожилым женщинам лучше дарить букет из однотонных и ярких, например, оранжевых или желтых цветов с контрастными декоративными акцентами. Подойдут герберы или альстрёмерии.Также эксперты сошлись во мнении, что смешанные букеты подбираются индивидуально. Помочь с выбором цветов под определенный возраст также поможет флорист.

https://realty.ria.ru/20210305/tsvety-1599968694.html

https://ria.ru/20210304/tsvety-1599736414.html

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599747773.html

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2021

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Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России В столичных теплицах ГБУ «Озеленение» к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов. Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина. Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще 2-3 дня. 2021-03-05T08:20 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество