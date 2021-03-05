https://ria.ru/20210305/buket-1600019376.html
Эксперты раскрыли смысл языка цветов перед 8 марта
Эксперты раскрыли смысл языка цветов перед 8 марта
Язык цветов знают не многие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:20
2021-03-05T08:20
2021-03-05T17:45
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Язык цветов знают не многие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно, поскольку они часто используются на траурных мероприятиях, а молодым девушкам лучше вручать букеты пастельных и светлых оттенков, подчеркивая легкость и нежность юного возраста, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.По ее словам, цветы на 8 марта следует подбирать в соответствии с традициями, возрастом, базовыми представлениями, что чем светлее и нежнее букет, тем юнее девушка, чем сдержаннее, но в то же время насыщеннее гамма – тем женщина старше.Позицию Барановой относительно того, что при выборе букета на 8 марта следует учитывать возраст женщины, разделяет и специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова.Как утверждает эксперт, пожилым женщинам лучше дарить букет из однотонных и ярких, например, оранжевых или желтых цветов с контрастными декоративными акцентами. Подойдут герберы или альстрёмерии.Также эксперты сошлись во мнении, что смешанные букеты подбираются индивидуально. Помочь с выбором цветов под определенный возраст также поможет флорист.
https://realty.ria.ru/20210305/tsvety-1599968694.html
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https://ria.ru/20210303/tsvety-1599747773.html
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Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
В столичных теплицах ГБУ «Озеленение» к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.
Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина.
Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще 2-3 дня.
2021-03-05T08:20
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общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Язык цветов знают не многие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно, поскольку они часто используются на траурных мероприятиях, а молодым девушкам лучше вручать букеты пастельных и светлых оттенков, подчеркивая легкость и нежность юного возраста, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
"Цветы для женщин разных возрастов действительно будут отличаться. Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом гвоздики, например, расцениваются старшим поколением как траур. То есть такие цветы носят на кладбище, митинги, демонстрации. Это отпечаток исторической памяти", - сказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
По ее словам, цветы на 8 марта следует подбирать в соответствии с традициями, возрастом, базовыми представлениями, что чем светлее и нежнее букет, тем юнее девушка, чем сдержаннее, но в то же время насыщеннее гамма – тем женщина старше.
"Интересно, что в нашей культуре букет красных роз – это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины", - добавила Баранова.
Позицию Барановой относительно того, что при выборе букета на 8 марта следует учитывать возраст женщины, разделяет и специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова.
Как утверждает эксперт, пожилым женщинам лучше дарить букет из однотонных и ярких, например, оранжевых или желтых цветов с контрастными декоративными акцентами. Подойдут герберы или альстрёмерии.
"Для совсем молодой девушки 15-16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами", - сказала Басманова.
Также эксперты сошлись во мнении, что смешанные букеты подбираются индивидуально. Помочь с выбором цветов под определенный возраст также поможет флорист.