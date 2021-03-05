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Новое оружие России
https://ria.ru/20210305/bronya-1600011194.html
В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
Новая броня для боевых машин, которая позволит снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом прочностные характеристики, создаётся в России, заявил... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:09
2021-03-05T03:09
новое оружие россии
россия
александр красовицкий
военно-промышленная компания
москва
армия
технологии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая броня для боевых машин, которая позволит снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом прочностные характеристики, создаётся в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-участника данных работ ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.По его словам, в настоящее время проводится пять научно-исследовательских работ по созданию броневых и конструкционных сталей, которые позволят существенно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. Красовицкий отметил, что снижение массы крайне важно для обеспечения водоходности военной техники.ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, бронетранспортёров, и специальных машин "Тигр".
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россия, александр красовицкий, военно-промышленная компания, москва, армия, технологии

В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин

03:09 05.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая броня для боевых машин, которая позволит снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом прочностные характеристики, создаётся в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-участника данных работ ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
"ВПК" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина провело большую работу по уточнению ключевых позиций программы разработки и освоения производства новых сталей для бронетехники. Уже в ближайшие месяцы мы готовы изготовить образцы броневых элементов из новых марок стали и приступить к их испытаниям на базе "Завода корпусов" (город Выкса, входит в состав "ВПК" - ред.)", - сказал он.
По его словам, в настоящее время проводится пять научно-исследовательских работ по созданию броневых и конструкционных сталей, которые позволят существенно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. Красовицкий отметил, что снижение массы крайне важно для обеспечения водоходности военной техники.
ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, бронетранспортёров, и специальных машин "Тигр".
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Новое оружие РоссииРоссияАлександр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияМоскваАрмияТехнологии
 
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