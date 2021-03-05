https://ria.ru/20210305/bronya-1600011194.html

В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин

В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин

Новая броня для боевых машин, которая позволит снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом прочностные характеристики, создаётся в России, заявил... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:09

2021-03-05T03:09

2021-03-05T03:09

новое оружие россии

россия

александр красовицкий

военно-промышленная компания

москва

армия

технологии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая броня для боевых машин, которая позволит снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом прочностные характеристики, создаётся в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-участника данных работ ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.По его словам, в настоящее время проводится пять научно-исследовательских работ по созданию броневых и конструкционных сталей, которые позволят существенно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. Красовицкий отметил, что снижение массы крайне важно для обеспечения водоходности военной техники.ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, бронетранспортёров, и специальных машин "Тигр".

https://ria.ru/20210217/su-57-1597772758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр красовицкий, военно-промышленная компания, москва, армия, технологии