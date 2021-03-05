https://ria.ru/20210305/bolnitsa-1599954406.html

"Гниет изнутри". Как уральского шахтера превратили в лежачего больного

"Гниет изнутри". Как уральского шахтера превратили в лежачего больного

Дмитрия Курдюкова из Краснотурьинска еще в 2019-м госпитализировали в горбольницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали алкогольный панкреатит. Но... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:12

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Дмитрия Курдюкова из Краснотурьинска еще в 2019-м госпитализировали в горбольницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали алкогольный панкреатит. Но на самом деле у 33-летнего мужчины был разрыв диафрагмы. Исправлять последствия несвоевременно оказанной помощи пришлось специалистам из Екатеринбурга и Тюмени. После выписки они рекомендовали краснотурьинским медикам обеспечить пациенту должную реабилитацию, подготовив его тем самым к очередной сложной операции на органах брюшной полости. Но, по словам супруги Татьяны, никакого патронажа им не обеспечили, она ухаживает за мужем самостоятельно до сих пор. Курдюкову с каждым днем все хуже. Татьяна добивается его госпитализации в Москву. Также она подала в суд на горбольницу. "Мучился от адских болей"В семье Курдюковых все было хорошо до ноября 2019-го. Дмитрий работал на шахте "Северопесчанская" заместителем начальника отдела. На семью — жену, двух сыновей и новорожденную дочь — его доходов хватало. Татьяна занималась бытом. В субботу днем Татьяна навестила супруга. "Его лихорадило: глаза дикие, смотрел на меня в упор и не узнавал. Сосед по палате говорил, что Дима мучился от адских болей, несколько раз падал с кровати на пол. На вопрос, какие провели обследования, медики лишь разводили руками: "В понедельник придет врач, тогда и назначит". Мужу тем временем все хуже. Резко упало давление: сорок на двадцать. Я бегала по больнице, звала на помощь. До понедельника просто недотянул бы: умирал на моих глазах".Отчаявшись, Татьяна обратилась к другу семьи, у которого есть связи в медучреждении. По ее словам, после телефонного звонка удалось назначить обследование — отправили на КТ брюшной полости. Выяснилось, что у Курдюкова разрыв диафрагмы. Пока больного пытались откачать от алкогольного панкреатита, желудок сместился под левое легкое, начался некроз. В воскресенье вечером Дмитрия прооперировали, удалили часть желудка. Но это не помогло. В итоге 19 ноября в тяжелом состоянии его санавиацией доставили в областную больницу в Екатеринбурге. Курдюков поступил с перитонитом и нагноением послеоперационных ран. Перенес множество операций, врачи пытались устранить воспалительные процессы. В результате установили в живот два зонда: по одной трубке отходит слюна, по другой — поступает пища. "Никто так и не объяснил, почему разорвалась диафрагма. Говорят, обычно такое происходит при падении. Но Дима заверил, что ничего подобного не было", — говорит Татьяна."На Диме поставили крест"Курдюкова выписали в середине января 2020-го. Велели приехать в марте на осмотр. Дмитрию предстояла очередная непростая операция по реконструкции брюшной полости. Планировали на лето — к этому времени организм уже должен был окрепнуть. Специалисты также рекомендовали коллегам из Краснотурьинска взять пациента на особый контроль. Курдюковы получили список из 11 пунктов по дальнейшей реабилитации (есть в распоряжении редакции). В частности, там значится дыхательная гимнастика, ЛФК, регулярные анализы, ЭКГ, контроль за состоянием зондов. Все строго под наблюдением хирурга и терапевта по месту жительства.Но в марте в Екатеринбурге Курдюкова принять не смогли: медучреждение перепрофилировали под ковид. "Как мне объяснили, нас хотел взять уважаемый врач-хирург Юрий Мансуров. Нам сказали, чтобы мы наблюдались у местных врачей и вернулись летом. Если все будет хорошо, начнут подготовку к операции". Татьяна всюду жаловалась на то, что врачи Краснотурьинской больницы не выполняют рекомендации специалистов из Екатеринбурга. "Отписки как под копирку: лечение получает, находится под наблюдением. Какой-то сюр! Он круглосуточно был под моим наблюдением. Я — и врач, и санитарка… Все лекарства на свои деньги. Никакого спецпитания не предоставляли". Ближе к лету Дмитрий вообще слег, хотя раньше мог хотя бы выходить на непродолжительные прогулки. "В конце июня умер от коронавируса врач Мансуров, который собирался оперировать Диму. Совершенно не понятно было, что теперь делать. Больница по-прежнему занималась ковидом". Татьяна искала подходящее медучреждение в других городах. Откликнулись из областной клинической больницы в Тюмени. "Мне не поверили, что такой пациент реабилитируется в домашних условиях и что он до сих пор жив". Но нужно было направление из Краснотурьинска. "То, как я его выбивала, — отдельная история. Подключила общественников, депутатов. Заведующий отделения торакальной хирургии из Тюмени недоумевал: в чем сложность дать бумажку? Бились все лето! И только в сентябре госпитализировали в Тюмень. Везли почти десять часов на машине, которую предоставили коллеги мужа по предприятию".Ни о какой операции по реконструкции и речи не было: тюменским врачам пришлось вычищать брюшную полость от нагноений. Дмитрий похудел на 30 килограмм. "Я очень благодарна докторам. Они сделали все, что было в их силах. Выписали 15 декабря 2020-го. Вместо двух трубок — шесть". Медики из Тюмени, как в свое время специалисты из Екатеринбурга, рекомендовали краснотурьинским коллегам не упускать пациента из виду. "Но те лишь вызвались оформить инвалидность — дали вторую группу. Вот и все. А рекомендации не выполняют по-прежнему"."Долго ли протянет мой Дима?"До инвалидности Курдюковы жили на больничный Дмитрия (оплачивался в размере полной зарплаты). Но в итоге его уволили, поскольку по состоянию здоровья вернуться на прежнее место он не сможет. "Очень благодарна его коллегам. Когда было совсем тяжело и не хватало на переезды, они помогли и машиной, и деньгами, и продуктами". Сейчас бюджет многодетной семьи состоит из пенсии Дмитрия и зарплаты Татьяны (в сентябре она устроилась поваром в детсад). Получается в несколько раз меньше, чем было.Татьяна признается: терпение на пределе. Прошлый год для нее был очень тяжелым. "Беда с Димой. На руках дочка-грудничок. Закрыты школы и детсады — за детьми глаз да глаз. Все навалилось. Сыновья, когда увидели первый раз отца с торчащими трубками, очень переживали, постоянно плакали, никак не могла их успокоить. А теперь вроде как привыкли. Будто так и должно быть".Но состояние Дмитрия опять ухудшается. "Мне кажется, он гниет изнутри. Дома ощущается запах. Выделений из трубок вдруг резко прибавилось. Я обо всем этом говорила в нашей больнице — без толку". Татьяна уже связалась с врачами из Тюмени — по их словам, таких симптомов быть не должно. Дмитрия нужно госпитализировать. "Примут после 9 марта. Повезем снова на машине. Наши медики в курсе, что мы туда едем. Хоть бы кто пальцем пошевелил, чтобы организовать медицинский автомобиль". Татьяна переживает, что после очередного лечения муж так и не сможет реабилитироваться. Мы обратились за комментарием в Краснотурьинскую горбольницу и Минздрав Свердловской области. Объяснять нам что-либо отказались: "врачебная тайна". "Я писала в страховую компанию "УГМК-Медицина". В марте прошлого года ответили и организовали экспертизу качества оказания медпомощи. Сделали вывод, что лечение по диагнозу Димы "проведено несвоевременно" (документ есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Обязались их оштрафовать", — говорит Татьяна. В компании нам не уточнили, применили ли финансовые санкции, сославшись на "конфиденциальность информации". Татьяна решила судиться. Ее адвокат Борис Ченцов объяснил, что они подали в Ленинский районный суд Екатеринбурга гражданский иск на возмещение морального ущерба. Предварительное заседание состоялось 4 марта. Рассмотрение по существу начнется в конце месяца."Операция по реконструкции откладывается и откладывается… Долго ли протянет мой Дима?" — не сдерживает слез Татьяна. Впрочем, буквально на днях ей удалось выйти на НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского. В Москве готовы принять Дмитрия на реабилитацию и дальнейшее лечение. Все, что сейчас нужно, — как можно быстрее получить направление из Краснотурьинской больницы.

https://ria.ru/20201203/bolnitsa-1587401617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, скорая помощь, хирурги, здоровье, москва, тюмень, екатеринбург, общество