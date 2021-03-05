https://ria.ru/20210305/bliny-1600104889.html

Россиянам рассказали, как правильно есть блины

Россиянам рассказали, как правильно есть блины

Не стоит наедаться блинами на Масленицу до отвала, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:12

2021-03-05T16:12

2021-03-05T16:46

сладости

елена соломатина

масленица

здоровье - общество

еда

блины

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Не стоит наедаться блинами на Масленицу до отвала, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".По ее словам, организму все равно, праздник или нет — он отреагирует по-своему. При этом врач призвала быть осторожными со сладкими блинами. Они сравнимы с "сахаром по калорийности и воздействию на организм", и начинки усиливают этот эффект. Кроме того, сладкий блин не принесет чувства долгого насыщения.Отдельно врач посоветовала снизить количество масла во время жарки блинов или не добавлять его совсем.Эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО подсчитали, в какую сумму в этом году обойдется стопка блинов. Так, московская семья из четырех человек потратит на это 125 рублей, а подмосковная — 118 рублей. Блины с вареньем обойдутся дороже — в 219 и 189 рублей соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/bliny-1600048670.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сладости, елена соломатина, масленица, здоровье - общество, еда, блины, общество