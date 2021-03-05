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https://ria.ru/20210305/bliny-1600104889.html
Россиянам рассказали, как правильно есть блины
Россиянам рассказали, как правильно есть блины
Не стоит наедаться блинами на Масленицу до отвала, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:12
2021-03-05T16:46
сладости
елена соломатина
масленица
здоровье - общество
еда
блины
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Не стоит наедаться блинами на Масленицу до отвала, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".По ее словам, организму все равно, праздник или нет — он отреагирует по-своему. При этом врач призвала быть осторожными со сладкими блинами. Они сравнимы с "сахаром по калорийности и воздействию на организм", и начинки усиливают этот эффект. Кроме того, сладкий блин не принесет чувства долгого насыщения.Отдельно врач посоветовала снизить количество масла во время жарки блинов или не добавлять его совсем.Эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО подсчитали, в какую сумму в этом году обойдется стопка блинов. Так, московская семья из четырех человек потратит на это 125 рублей, а подмосковная — 118 рублей. Блины с вареньем обойдутся дороже — в 219 и 189 рублей соответственно.
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сладости, елена соломатина, масленица, здоровье - общество, еда, блины, общество

Россиянам рассказали, как правильно есть блины

16:12 05.03.2021 (обновлено: 16:46 05.03.2021)
 
© Depositphotos / leonkenigБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / leonkenig
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Не стоит наедаться блинами на Масленицу до отвала, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По ее словам, организму все равно, праздник или нет — он отреагирует по-своему.
"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время", — пояснила Соломатина.
При этом врач призвала быть осторожными со сладкими блинами. Они сравнимы с "сахаром по калорийности и воздействию на организм", и начинки усиливают этот эффект. Кроме того, сладкий блин не принесет чувства долгого насыщения.
Отдельно врач посоветовала снизить количество масла во время жарки блинов или не добавлять его совсем.
Эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО подсчитали, в какую сумму в этом году обойдется стопка блинов. Так, московская семья из четырех человек потратит на это 125 рублей, а подмосковная — 118 рублей. Блины с вареньем обойдутся дороже — в 219 и 189 рублей соответственно.
Блины, приготовленные во время празднования Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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СладостиЕлена СоломатинаМасленицаЗдоровье - ОбществоЕдаблиныОбщество
 
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