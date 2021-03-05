Бастрыкин поручил СК "врываться в интернет" для борьбы с преступностью
15:54 05.03.2021 (обновлено: 16:03 05.03.2021)
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с преступностью там на фоне ее роста.
В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин заявил, что в интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам.
"С использованием информационных технологий и сети интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году", - сказал Бастрыкин, выступая на коллегии ведомства. "Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться", - добавил он.
По его словам, СК расследовал 11 493 таких преступления - на 30% больше, чем в 2019 году. "Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления", - отметил Бастрыкин.
Как заявил глава СК, интернет активно используется и для террористических преступлений. "В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет", - сказал глава ведомства.
Бастрыкин подчеркнул, что нужно повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.
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