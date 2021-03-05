https://ria.ru/20210305/bastrykin-1600100039.html

Бастрыкин поручил СК "врываться в интернет" для борьбы с преступностью

Бастрыкин поручил СК "врываться в интернет" для борьбы с преступностью

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с преступностью там на фоне ее роста. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:54

2021-03-05T15:54

2021-03-05T16:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

владимир путин

интернет

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным "врываться в интернет" и активнее работать с преступностью там на фоне ее роста.В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин заявил, что в интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам.По его словам, СК расследовал 11 493 таких преступления - на 30% больше, чем в 2019 году. "Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления", - отметил Бастрыкин.Как заявил глава СК, интернет активно используется и для террористических преступлений. "В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет", - сказал глава ведомства.Бастрыкин подчеркнул, что нужно повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, интернет, безопасность