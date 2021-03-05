"Восьмой раз". Бастрыкин высмеял свое включение в санкционный список
13:15 05.03.2021 (обновлено: 13:17 05.03.2021)
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, говоря о своем внесении в санкционный список Евросоюза, заявил, что его уже в восьмой раз сделали невыездным.
"Записали в восьмой раз в невыездные - ну, сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран, но обидно немного за державу", - сказал он, выступая на заседании коллегии.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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