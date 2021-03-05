https://ria.ru/20210305/bastrykin-1600064843.html

"Восьмой раз". Бастрыкин высмеял свое включение в санкционный список

"Восьмой раз". Бастрыкин высмеял свое включение в санкционный список

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, говоря о своем внесении в санкционный список Евросоюза, заявил, что его уже в восьмой раз сделали невыездным. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:15

2021-03-05T13:15

2021-03-05T13:17

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, говоря о своем внесении в санкционный список Евросоюза, заявил, что его уже в восьмой раз сделали невыездным.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, александр бастрыкин