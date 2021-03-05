https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html
Напавшие на военных члены банды Басаева получили 13 и 14 лет колонии
Напавшие на военных члены банды Басаева получили 13 и 14 лет колонии
Два участника банды Шамиля Басаева Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, нападавшие на военных в Дагестане в 1999 году, получили 14 и 13 лет колонии... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:31
2021-03-05T18:31
2021-03-05T18:31
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два участника банды Шамиля Басаева Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, нападавшие на военных в Дагестане в 1999 году, получили 14 и 13 лет колонии соответственно, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба - Бегельдиева и Отепова, дело с обвинительным заключением направлено в суд.Установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды, боевики, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек напали на военнослужащих ВС РФ в Ботлихском районе Дагестана. В результате было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам."Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности"... Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по делу привлекаются еще двое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.
https://ria.ru/20190807/1557188496.html
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Два участника банды Шамиля Басаева Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, нападавшие на военных в Дагестане в 1999 году, получили 14 и 13 лет колонии соответственно, сообщается на сайте СК
РФ.
Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба - Бегельдиева и Отепова, дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды, боевики, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек напали на военнослужащих ВС РФ
в Ботлихском районе
Дагестана. В результате было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.
"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности"... Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по делу привлекаются еще двое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.