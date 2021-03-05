https://ria.ru/20210305/avariya-1600164725.html

В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Не менее 18 человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на субботу в результате ДТП в провинции Гиза на севере Египта, сообщил портал Akhbar el-Youm. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T23:42

2021-03-05T23:42

2021-03-05T23:42

гиза

египет

в мире

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КАИР, 5 мар – РИА Новости. Не менее 18 человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на субботу в результате ДТП в провинции Гиза на севере Египта, сообщил портал Akhbar el-Youm.По данным портала, маршрутное такси столкнулось с грузовиком на шоссе в районе города Атфих в провинции Гиза.Пять пострадавших в аварии доставлены в больницу города Бани-Суэйф, который расположен недалеко от места происшествия.Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3500 человек.

https://ria.ru/20210302/dtp-1599662366.html

гиза

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гиза, египет, в мире