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В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
Не менее 18 человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на субботу в результате ДТП в провинции Гиза на севере Египта, сообщил портал Akhbar el-Youm. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T23:42
2021-03-05T23:42
2021-03-05T23:42
гиза
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в мире
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КАИР, 5 мар – РИА Новости. Не менее 18 человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на субботу в результате ДТП в провинции Гиза на севере Египта, сообщил портал Akhbar el-Youm.По данным портала, маршрутное такси столкнулось с грузовиком на шоссе в районе города Атфих в провинции Гиза.Пять пострадавших в аварии доставлены в больницу города Бани-Суэйф, который расположен недалеко от места происшествия.Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3500 человек.
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гиза, египет, в мире