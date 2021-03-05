https://ria.ru/20210305/asteroid-1600155855.html

К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:45

2021-03-05T20:45

2021-03-05T21:45

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Диаметр небесного тела равен 52 метрам. В этот день мимо Земли также пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, однако и пролетит он ближе к Земле. В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.

https://ria.ru/20210215/astronomiya-1597500262.html

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2021

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