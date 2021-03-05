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К Земле приближается астероид размером с самолет
К Земле приближается астероид размером с самолет
К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:45
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Диаметр небесного тела равен 52 метрам. В этот день мимо Земли также пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, однако и пролетит он ближе к Земле. В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.
https://ria.ru/20210215/astronomiya-1597500262.html
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К Земле приближается астероид размером с самолет

20:45 05.03.2021 (обновлено: 21:45 05.03.2021)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.
Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Диаметр небесного тела равен 52 метрам.
В этот день мимо Земли также пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, однако и пролетит он ближе к Земле.
В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.
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