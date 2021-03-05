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https://ria.ru/20210305/armeniya-1600067016.html
Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"
Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"
Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:31
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культура
армения
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ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну, сообщило в пятницу общественное телевидение республики.Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени&nbsp;и другие объективные обстоятельства" не позволяют надлежащим образом представить страну в конкурсе.Армения принимает участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
https://ria.ru/20210305/evrovidenie-1600043706.html
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армения

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"

13:31 05.03.2021 (обновлено: 13:49 05.03.2021)
 
CC0 / Simoneph / Микрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
CC0 / Simoneph /
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну, сообщило в пятницу общественное телевидение республики.
"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - говорится на странице медиаресурса в Facebook.
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Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" не позволяют надлежащим образом представить страну в конкурсе.
Армения принимает участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
 
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