https://ria.ru/20210305/armeniya-1600067016.html

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"

Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:31

2021-03-05T13:31

2021-03-05T13:49

культура

армения

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ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну, сообщило в пятницу общественное телевидение республики.Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" не позволяют надлежащим образом представить страну в конкурсе.Армения принимает участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

https://ria.ru/20210305/evrovidenie-1600043706.html

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армения