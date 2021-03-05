https://ria.ru/20210305/arktika-1600015462.html
В Совфеде назвали "преступным" строительство городов в Арктике
В Совфеде назвали "преступным" строительство городов в Арктике
Строить новые города постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, вынужденных жить в крайне тяжелых для РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:59
2021-03-05T06:59
2021-03-05T16:11
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Строить новые города постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, вынужденных жить в крайне тяжелых для человека условиях, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции "Арктика-2021".Он выразил мнение, что не стоит вкладывать деньги в развитие старых городов. Важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны."На мой взгляд, это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезда", — уточнил Важенин.По словам сенатора, при расчете стоимости добычи не оценивают стоимость городов, которые возникнут рядом с этим месторождением.Мнение сенатора поддерживает ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.Она отметила, что люди будут жить в тяжелых погодных условиях в деградирующей городской среде — проблемах, происходящих при исчерпании месторождения. По словам эксперта, в мире города при месторождениях строили до 60-х годов, в СССР — до 80-х. В то времена это было связано с невозможностью как-то по-иному освоить месторождения."Норильск нельзя было в свое время вахтовым методом осваивать. С тем уровнем авиации, который был, это невозможно", — добавила Замятина.Она уточнила, что такой подход к строительству новых городов не означает, что старые города в Арктике должны будут исчезнуть или перейти на вахту. По мнению ученой, старые города необходимо сохранять, делая из них реперные точки, центры развития науки и специфический компетенций.Оба собеседника агентства сошлись во мнении, что новые арктические поселения в будущем будут вахтовыми.
https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html
https://ria.ru/20210301/metan-1599469669.html
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россия, арктика, совет федерации рф, москва, воркута, норильск, общество, политика
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Строить новые города постоянного проживания в Арктике
не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, вынужденных жить в крайне тяжелых для человека условиях, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации
по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции "Арктика-2021".
"Мое глубокое убеждение, что (строить. — Прим. ред.) новые города в Арктике просто преступно… В принципе весь бизнес идет по этому пути. Надо просто определить объем инфраструктуры, который необходим в этом поселке. Соотношение на одно рабочее место — это один к шести (один человек работает — шестеро нужны, чтобы он мог жить там). Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", — сказал Важенин.
Он выразил мнение, что не стоит вкладывать деньги в развитие старых городов. Важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны.
"На мой взгляд, это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезда", — уточнил Важенин.
По словам сенатора, при расчете стоимости добычи не оценивают стоимость городов, которые возникнут рядом с этим месторождением.
Мнение сенатора поддерживает ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.
"Освоение Арктики связано с сырьевым освоением, в основном это новые месторождения. У месторождений срок службы ограничен, поэтому если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске. Сжатие городского пространства, переселение людей — это очень дорого и практически невозможно", — сказала РИА Новости Замятина.
Она отметила, что люди будут жить в тяжелых погодных условиях в деградирующей городской среде — проблемах, происходящих при исчерпании месторождения. По словам эксперта, в мире города при месторождениях строили до 60-х годов, в СССР
— до 80-х. В то времена это было связано с невозможностью как-то по-иному освоить месторождения.
"Норильск нельзя было в свое время вахтовым методом осваивать. С тем уровнем авиации, который был, это невозможно", — добавила Замятина.
Она уточнила, что такой подход к строительству новых городов не означает, что старые города в Арктике должны будут исчезнуть или перейти на вахту. По мнению ученой, старые города необходимо сохранять, делая из них реперные точки, центры развития науки и специфический компетенций.
Оба собеседника агентства сошлись во мнении, что новые арктические поселения в будущем будут вахтовыми.