https://ria.ru/20210305/arktika-1600015462.html

В Совфеде назвали "преступным" строительство городов в Арктике

В Совфеде назвали "преступным" строительство городов в Арктике

Строить новые города постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, вынужденных жить в крайне тяжелых для РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T06:59

2021-03-05T06:59

2021-03-05T16:11

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арктика

совет федерации рф

москва

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общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Строить новые города постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, вынужденных жить в крайне тяжелых для человека условиях, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции "Арктика-2021".Он выразил мнение, что не стоит вкладывать деньги в развитие старых городов. Важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны."На мой взгляд, это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезда", — уточнил Важенин.По словам сенатора, при расчете стоимости добычи не оценивают стоимость городов, которые возникнут рядом с этим месторождением.Мнение сенатора поддерживает ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.Она отметила, что люди будут жить в тяжелых погодных условиях в деградирующей городской среде — проблемах, происходящих при исчерпании месторождения. По словам эксперта, в мире города при месторождениях строили до 60-х годов, в СССР — до 80-х. В то времена это было связано с невозможностью как-то по-иному освоить месторождения."Норильск нельзя было в свое время вахтовым методом осваивать. С тем уровнем авиации, который был, это невозможно", — добавила Замятина.Она уточнила, что такой подход к строительству новых городов не означает, что старые города в Арктике должны будут исчезнуть или перейти на вахту. По мнению ученой, старые города необходимо сохранять, делая из них реперные точки, центры развития науки и специфический компетенций.Оба собеседника агентства сошлись во мнении, что новые арктические поселения в будущем будут вахтовыми.

https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html

https://ria.ru/20210301/metan-1599469669.html

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россия, арктика, совет федерации рф, москва, воркута, норильск, общество, политика