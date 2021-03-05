https://ria.ru/20210305/antonov-1600014957.html
Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
Россия предложит США позитивную программу взаимодействия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:13
2021-03-05T06:13
2021-03-05T06:13
россия
вашингтон
совет безопасности оон
анатолий антонов
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия предложит США позитивную программу взаимодействия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Считаем, что такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия", - добавил посол.
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
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