Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США

"Вырисовываются общие контуры политики новой администрации на российском направлении. По сути – это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция "сдерживания" России", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ", текст выступления распространило посольство.