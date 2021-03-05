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Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
Россия предложит США позитивную программу взаимодействия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:13
2021-03-05T06:13
россия
вашингтон
совет безопасности оон
анатолий антонов
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия предложит США позитивную программу взаимодействия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Считаем, что такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия", - добавил посол.
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
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россия, вашингтон, совет безопасности оон, анатолий антонов, сша

Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США

06:13 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия предложит США позитивную программу взаимодействия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Вырисовываются общие контуры политики новой администрации на российском направлении. По сути – это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция "сдерживания" России", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ", текст выступления распространило посольство.
"Считаем, что такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия", - добавил посол.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
 
РоссияВашингтонСовет Безопасности ООНАнатолий АнтоновСША
 
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