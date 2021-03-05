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Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
России отвергает претензии США по правам человека, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:56
2021-03-05T06:03
вашингтон
россия
анатолий антонов
дмитрий песков
москва
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. России отвергает претензии США по правам человека, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в применении химического оружия против Алексея Навального."При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции", - добавил Антонов."Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - сказал посол.Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает - по "вмешательству" в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США."Для противодействия "российской угрозе" наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции", - констатировал Антонов.В Кремле ранее уже опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
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вашингтон, россия, анатолий антонов, дмитрий песков, москва, сша, политика

Антонов ответил на претензии США по правам человека

05:56 05.03.2021 (обновлено: 06:03 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. России отвергает претензии США по правам человека, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "Космос-Клаб" в четверг. Текст выступления посла распространило посольство.
Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в применении химического оружия против Алексея Навального.
"При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции", - добавил Антонов.
"Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - сказал посол.
Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает - по "вмешательству" в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США.
"Для противодействия "российской угрозе" наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции", - констатировал Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 05:27
Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
В Кремле ранее уже опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
 
ВашингтонРоссияАнатолий АнтоновДмитрий ПесковМоскваСШАПолитика
 
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