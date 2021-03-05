https://ria.ru/20210305/antonov-1600014251.html

Антонов ответил на претензии США по правам человека

Антонов ответил на претензии США по правам человека

России отвергает претензии США по правам человека, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:56

2021-03-05T05:56

2021-03-05T06:03

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россия

анатолий антонов

дмитрий песков

москва

сша

политика

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. России отвергает претензии США по правам человека, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в применении химического оружия против Алексея Навального."При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции", - добавил Антонов."Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - сказал посол.Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает - по "вмешательству" в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США."Для противодействия "российской угрозе" наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции", - констатировал Антонов.В Кремле ранее уже опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html

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вашингтон, россия, анатолий антонов, дмитрий песков, москва, сша, политика