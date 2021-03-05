https://ria.ru/20210305/alzhir-1600150552.html

ООН призвала алжирские власти прекратить насилие против протестующих

ООН призвала алжирские власти прекратить насилие против протестующих

ООН обеспокоена массовыми нарушениями прав человека со стороны сил безопасности Алжира в отношении протестующих, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:49

2021-03-05T19:49

2021-03-05T19:49

абдельмаджид теббун

руперт колвилл

абдельазиз бутефлика

алжир (республика)

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена массовыми нарушениями прав человека со стороны сил безопасности Алжира в отношении протестующих, заявил в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.Колвилл отметил, что ухудшение ситуации в Алжире связано с усилением гонений властей на членов продемократического движения "Хирак". При этом события в стране "перекликаются с тем, что происходило в 2019 и 2020 годах, когда в общей сложности 2500 человек были арестованы или задержаны в связи с их мирной деятельностью".В апреле 2019 года находившийся у власти почти 20 лет президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку в результате мощных народных протестов, начавшихся 22 февраля того года. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря. На выборах президента победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.В этом году 22 февраля, во вторую годовщину начала протестов 2019 года массовые шествия прошли в ряде городов и провинций Алжира. Как сообщала алжирская газета El-Khabar, шествия шли в таких крупных городах как Тлемсен, Оран, Аннаба, Беджая. Кроме того, тысячи людей вышли на улицы одноименной столицы Алжира, в частности на площадь Мориса Одена. Сообщалось, что участники шествий выкрикивали лозунги с призывами к радикальным изменениям в стране.

https://ria.ru/20210101/dtp-1591741774.html

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абдельмаджид теббун, руперт колвилл, абдельазиз бутефлика, алжир (республика), оон, в мире