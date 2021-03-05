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ООН призвала алжирские власти прекратить насилие против протестующих
ООН призвала алжирские власти прекратить насилие против протестующих
ООН обеспокоена массовыми нарушениями прав человека со стороны сил безопасности Алжира в отношении протестующих, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:49
2021-03-05T19:49
абдельмаджид теббун
руперт колвилл
абдельазиз бутефлика
алжир (республика)
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена массовыми нарушениями прав человека со стороны сил безопасности Алжира в отношении протестующих, заявил в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.Колвилл отметил, что ухудшение ситуации в Алжире связано с усилением гонений властей на членов продемократического движения "Хирак". При этом события в стране "перекликаются с тем, что происходило в 2019 и 2020 годах, когда в общей сложности 2500 человек были арестованы или задержаны в связи с их мирной деятельностью".В апреле 2019 года находившийся у власти почти 20 лет президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку в результате мощных народных протестов, начавшихся 22 февраля того года. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря. На выборах президента победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.В этом году 22 февраля, во вторую годовщину начала протестов 2019 года массовые шествия прошли в ряде городов и провинций Алжира. Как сообщала алжирская газета El-Khabar, шествия шли в таких крупных городах как Тлемсен, Оран, Аннаба, Беджая. Кроме того, тысячи людей вышли на улицы одноименной столицы Алжира, в частности на площадь Мориса Одена. Сообщалось, что участники шествий выкрикивали лозунги с призывами к радикальным изменениям в стране.
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абдельмаджид теббун, руперт колвилл, абдельазиз бутефлика, алжир (республика), оон, в мире

ООН призвала алжирские власти прекратить насилие против протестующих

19:49 05.03.2021
 
© REUTERS / Ramzi BoudinaУчастники марша протеста в Алжире, 5 марта 2021
Участники марша протеста в Алжире, 5 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Ramzi Boudina
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ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена массовыми нарушениями прав человека со стороны сил безопасности Алжира в отношении протестующих, заявил в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"По всей стране были зафиксированы случаи применения со стороны сил безопасности ненужной или чрезмерной силы и произвольных арестов для подавления мирных демонстраций. Согласно достоверной информации, со времени возобновления протестов 13 февраля 2021 года было арестовано несколько сотен человек", - сказал он.

Колвилл отметил, что ухудшение ситуации в Алжире связано с усилением гонений властей на членов продемократического движения "Хирак". При этом события в стране "перекликаются с тем, что происходило в 2019 и 2020 годах, когда в общей сложности 2500 человек были арестованы или задержаны в связи с их мирной деятельностью".

"Мы призываем алжирские власти прекратить применение насилия в отношении мирных демонстрантов и прекратить произвольные аресты и задержания. Мы настоятельно призываем власти незамедлительно и безоговорочно освободить всех тех, кто был произвольно арестован или задержан за якобы поддержку "Хирака", и снять с них все обвинения. Мы также призываем власти провести оперативные, беспристрастные и эффективные расследования всех утверждений о пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей и привлечь к ответственности всех виновных, а также обеспечить жертвам доступ к средствам правовой защиты", - подчеркнул Колвилл.

В апреле 2019 года находившийся у власти почти 20 лет президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку в результате мощных народных протестов, начавшихся 22 февраля того года. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря. На выборах президента победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.
В этом году 22 февраля, во вторую годовщину начала протестов 2019 года массовые шествия прошли в ряде городов и провинций Алжира. Как сообщала алжирская газета El-Khabar, шествия шли в таких крупных городах как Тлемсен, Оран, Аннаба, Беджая. Кроме того, тысячи людей вышли на улицы одноименной столицы Алжира, в частности на площадь Мориса Одена. Сообщалось, что участники шествий выкрикивали лозунги с призывами к радикальным изменениям в стране.
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Абдельмаджид ТеббунРуперт КолвиллАбдельазиз БутефликаАлжир (республика)ООНВ мире
 
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