https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T22:27

2021-03-05T22:27

2021-03-05T22:27

республика адыгея

мурат кумпилов

марат хуснуллин

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании правкомиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отмечается в релизе.Сообщается, что на заседании обсуждались мероприятия по комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда", отметив, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.Федеральная программа "Стимул" предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Ранее сообщалось, что по этой программе в 2021 году построят 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 66 регионах России.

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

республика адыгея

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мурат кумпилов, марат хуснуллин, республика адыгея, экономика