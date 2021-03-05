Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T22:27
2021-03-05T22:27
республика адыгея
мурат кумпилов
марат хуснуллин
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании правкомиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отмечается в релизе.Сообщается, что на заседании обсуждались мероприятия по комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда", отметив, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.Федеральная программа "Стимул" предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Ранее сообщалось, что по этой программе в 2021 году построят 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 66 регионах России.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_da927cf0ca933bc2583aac592f3dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурат кумпилов, марат хуснуллин, республика адыгея, экономика

Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

22:27 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании правкомиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отмечается в релизе.
Сообщается, что на заседании обсуждались мероприятия по комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда", отметив, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

"На сегодняшний день Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе "Стимул", разработанной Минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Также... республика досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.

Федеральная программа "Стимул" предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Ранее сообщалось, что по этой программе в 2021 году построят 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 66 регионах России.
Памятник природы “Казачий камень” на берегу реки Белой Майкопского района республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 13:04Краснодарский край
Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловМарат ХуснуллинРеспублика АдыгеяЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
01:14Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ
Лента новостейМолния